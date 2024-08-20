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Лидер протестов в Армении пробудет под наблюдением врачей, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
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19:31 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/armeniya-1967407836.html
Лидер протестов в Армении пробудет под наблюдением врачей, пишут СМИ
Лидер протестов в Армении пробудет под наблюдением врачей, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
Лидер протестов в Армении пробудет под наблюдением врачей, пишут СМИ
Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян пробудет под наблюдением врачей несколько дней, передает Sputnik Армения, ссылаясь на свои... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:31
2024-08-20T19:31
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ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян пробудет под наблюдением врачей несколько дней, передает Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники. "Архиепископ Баграт Галстанян сейчас находится в медицинском центре "Измирлян", сообщил источник Sputnik Армения. У него нет серьезных проблем, он оказался под наблюдением врачей вследствие переутомления. Архиепископ будет находиться в больнице в течение нескольких дней", - сообщает агентство. Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в середине мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян
Лидер протестов в Армении пробудет под наблюдением врачей, пишут СМИ

Sputnik Армения: архиепископ Баграт пробудет в больнице несколько дней

© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян пробудет под наблюдением врачей несколько дней, передает Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники.
"Архиепископ Баграт Галстанян сейчас находится в медицинском центре "Измирлян", сообщил источник Sputnik Армения. У него нет серьезных проблем, он оказался под наблюдением врачей вследствие переутомления. Архиепископ будет находиться в больнице в течение нескольких дней", - сообщает агентство.
Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в середине мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол Пашинян
 
 
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