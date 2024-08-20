Лидер протестов в Армении пробудет под наблюдением врачей, пишут СМИ
Sputnik Армения: архиепископ Баграт пробудет в больнице несколько дней
© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян пробудет под наблюдением врачей несколько дней, передает Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники.
"Архиепископ Баграт Галстанян сейчас находится в медицинском центре "Измирлян", сообщил источник Sputnik Армения. У него нет серьезных проблем, он оказался под наблюдением врачей вследствие переутомления. Архиепископ будет находиться в больнице в течение нескольких дней", - сообщает агентство.
Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в середине мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).