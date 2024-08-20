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В МИД рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ
В МИД рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ
Обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ остаются неизменными, альтернативных гарантов стабильности для республики, кроме ОДКБ и России, нет, заявил РИА... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:17
2024-08-20T08:17
2024-08-20T09:10
микаэл агасандян
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ остаются неизменными, альтернативных гарантов стабильности для республики, кроме ОДКБ и России, нет, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Что касается участия Армении в общей работе ОДКБ, то сейчас в Ереване возобладала линия на отход от такого взаимодействия. Эта позиция, как нам видится, противоречит интересам народа Армении, существенно ослабляет национальную безопасность. В конечном счете альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует. Взаимные обязательства в рамках Организации остаются неизменными", - заявил Агасандян РИА Новости. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
микаэл агасандян, в мире, одкб, армения
Микаэл Агасандян, В мире, ОДКБ, Армения
В МИД рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ
Агасандян: альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности для Армении нет
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ остаются неизменными, альтернативных гарантов стабильности для республики, кроме ОДКБ и России, нет, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Что касается участия Армении в общей работе ОДКБ, то сейчас в Ереване возобладала линия на отход от такого взаимодействия. Эта позиция, как нам видится, противоречит интересам народа Армении, существенно ослабляет национальную безопасность. В конечном счете альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует. Взаимные обязательства в рамках Организации остаются неизменными", - заявил Агасандян РИА Новости.