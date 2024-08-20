https://ria.ru/20240820/armeniya-1967223862.html

Еревану выгодно участие в ЕАЭС, заявили в МИД

Еревану выгодно участие в ЕАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2024

Еревану выгодно участие в ЕАЭС, заявили в МИД

Еревану выгодно участие в ЕАЭС, Москва надеется, что он не откажется от него из-за США и Евросоюза, которые только сулят инвестиции и "светлое будущее", заявил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:22

2024-08-20T06:22

2024-08-20T09:12

ереван

армения

москва

микаэл агасандян

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евразийский экономический союз

нато

снг

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Еревану выгодно участие в ЕАЭС, Москва надеется, что он не откажется от него из-за США и Евросоюза, которые только сулят инвестиции и "светлое будущее", заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Отношения между Москвой и Ереваном в рамках ЕАЭС основаны на взаимовыгодном сотрудничестве. Не нужно быть экспертом в области экономики или политики, чтобы наблюдать очевидное – союз выгоден Еревану, во многом именно благодаря ему темпы экономического роста в Армении демонстрируют внушительную положительную динамику, которой мало кто может похвастаться", - сказал Агасандян. Комментируя взятый Ереваном курс на сближение с НАТО и ЕС, дипломат заявил, что Армения "попалась на крючок" стран Запада. "Здесь наши партнеры, очевидно, попались на крючок западников, сулящих им инвестиции, технологии и светлое будущее. Такой подход уже неоднократно применялся ими на постсоветском пространстве. А что из этого вышло, мы все прекрасно знаем и видим", - отметил он. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян в марте заявлял, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. Он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от России. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

https://ria.ru/20240815/mid-1966488539.html

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