https://ria.ru/20240820/arkhivy-1967223150.html

В России впервые публикуют документы, посвященные освобождению Молдавии

В России впервые публикуют документы, посвященные освобождению Молдавии - РИА Новости, 20.08.2024

В России впервые публикуют документы, посвященные освобождению Молдавии

Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:11

2024-08-20T06:11

2024-08-20T06:11

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российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвящённые освобождению советскими войсками территории Молдавии в годы Великой Отечественной войны 80 лет назад. Ясско-Кишинёвская операция, ставшая седьмым из десяти "сталинских ударов" 1944-го года, проводилась с 20 по 29 августа 1944 года силами 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке Черноморского флота. Советским войскам противостояла вражеская группа армий "Южная Украина", в которую помимо немецких войск входили сухопутные формирования румын и словаков, а также румынские военно-морские силы. Подборка из 22 документов, посвященных стратегической наступательной операции, известной также как "Ясско-Кишиневские Канны", опубликована в специальном разделе на портале История.рф. Материалы содержат многостраничные директивы, оперативные сводки, доклады и донесения, связанные с наступательной операцией по разгрому немецко-румынских войск и освобождению оккупированной врагом Советской Молдавии. Продажа Кишиневом своей истории "Сегодня Республика Молдова теряет память о Великой Отечественной войне, о борьбе всех народов СССР против агрессоров, среди которых была и фашистская Румыния", – сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении РВИО. "Более того, официальный Кишинев стремится продать свою историю и многовековую культурную идентичность румынскому соседу. В учебниках по истории, которые называются сейчас в Молдавии "История румын и всеобщая история", рассказывается о пособнике Гитлера румынском диктаторе Антонеску, как об "освободителе" молдавской части "Великой Румынии". Молодое поколение молдаван готовят сегодня к роли второсортных жителей нынешнего румынского государства – фактических аборигенов колонии, которая будет управляться из Бухареста", - добавил Мягков. По его словам, современных правителей Республики Молдова ничуть не волнует, что Молдавия (Бессарабия) в 1918-1940 годах влачила жалкое существование под румынской оккупацией и только в составе СССР стала процветающей, богатой республикой, развивающей свою культуру и экономику. "Что внедряют в головы молдавским юношам и девушкам, хорошо видно на примере следующих цитат из учебников истории для старших классов. Фактически их воспитывают в духе ненависти к России: "Российская империя – государство, которое с XVI до начала XX века включало в себя многие захваченные территории"; "Россия пыталась скрыть свои агрессивные намерения, провозгласив себя защитницей христиан, порабощённых мусульманами", - рассказал Мягков. При этом о режиме Антонеску, который в годы Великой Отечественной войны осуществлял массовый геноцид советского народа на территории Молдавской ССР, Одесской, Николаевской и других областей, пишется, что он был "военным, авторитарным, но умеренным, толерантным по отношению к оппозиции", добавил научный директор РВИО. Как отметил Мягков, вторжение в СССР румынских войск, которые, по данным историков РВИО, расстреляли, заморили голодом, убили в концлагерях на советской земле не менее 400 тысяч мирных граждан, описывается в учебнике для молдавских школьников так: "Операция по освобождению Бессарабии и Северной Буковины (летом 1941 года - ред.) проходила в два этапа. В первые 10 дней войны боевые действия охватили приграничные местности. Самые ожесточенные сражения проходили на переправах через реку Прут… 16 июля немецко-румынская армия вошла в Кишинэу, а к 26 июля главные цели Румынии в войне – освобождение Бессарабии и Северной Буковины – были достигнуты. 21 августа Антонеску стал маршалом". "Российское военно-историческое общество вместе с Центральным архивом министерства обороны РФ желает напомнить всем жителям Республики Молдова, какой ценой была освобождена их земля в 1944 году, кто был истинным героем, сражавшимся на правой стороне, а кто был прихвостнем нацистов, желавшим покорить и эксплуатировать молдаван", - подчеркнул Мягков. Документы ЦАМО РФ иллюстрируют ход блестяще проведенной Ясско-Кишиневской операции, гигантские потери немецко-румынских войск, доблесть советских воинов, в том числе молдаван, сломавших сопротивление мощной группировки врага, отметил научный директор РВИО. "Окружение и уничтожение сил противника в "Ясско-Кишиневских Каннах" положило начало освобождению Красной Армией большей части Балканского полуострова", - добавил Мягков. Стремительный разгром немецко-румынских войск Об успешности Ясско-Кишиневской операции свидетельствует та стремительность, с которой всего за неделю советским войскам удалось разгромить вражескую группировку и вывести Румынию из войны. Среди уникальных рассекреченных материалов опубликован ультиматум командующего 3-м Украинским фронтом Федора Толбухина командирам окруженных в районе Аккермана и Кишинева соединений противника от 24 августа 1944 года. В тексте ультиматума констатировалось, что 23 августа 1944-го части Красной Армии завершили окружение немецких и румынских частей в районе юго-западнее Аккермана, одновременно части Красной Армии завершили окружение 13 немецких дивизий в районе Кишинёва и полностью разгромили весь фронт немецко-румынских войск между побережьем Чёрного моря и Карпатами. Во избежание ненужного кровопролития Толбухин предлагал следующие условий капитуляции: все окруженные немецкие и румынские войска немедленно прекращают боевые действия, советской стороне передаётся весь их личный состав, оружие, всё боевое снаряжение, транспортные средства и вся техника неповреждённой. "Гарантирую всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Румынию или Германию или в любую другую страну по личному желанию военнопленных. Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: военная форма, знаки различия, ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу, кроме того, будет сохранено и холодное оружие. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь. Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет обеспечено немедленное питание", - указывал Толбухин. В своём донесении Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину от 24 августа координировавший действия 2-го и 3-го Украинских фронтов маршал Семен Тимошенко писал: "Сегодняшний день является днём разгрома немецко-румынских войск в Бессарабии и на территории Румынии, западнее реки Прут. Первая, основная задача, поставленная Вами 2-му и 3-ему Украинским фронтам – выполнена ими. Немецко-румынские войска – разбиты, их остатки в беспорядке бегут за реку Серет. Главная немецкая, кишиневская группировка – окружена и уничтожается". Тимошенко отметил "искусное руководство войсками в широком масштабе со стороны Малиновского и Толбухина" и их непреклонную волю в проведении в жизнь приказа Сталина. Тимошенко далее писал, что считает своим долгом "просить Вашего ходатайства перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении военного звания "Маршал Советского Союза" генералам армии Малиновскому и Толбухину". "В ходе Ясско-Кишинёвской операции силы Красной Армии освободили территории юго-западной части Украинской ССР, Молдавской ССР и части Румынии. Сама Румыния перешла на сторону СССР, а её армия вместе с советскими войсками стала принимать участие в освобождении территорий, оккупированных нацистами в Европе. Румынского союзника нацистской Германии таким образом принудили воевать со своими бывшими хозяевами", - сказал Мягков. При этом, отметил историк, СССР затем "простил Румынии многое из того зла, которое она причинила советским людям в годы войны". "Исходя из той политики, которую сегодня проводит официальный Бухарест, сделано это было, видимо, зря", - заключил он.

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

https://ria.ru/20240727/rvio-1962303437.html

https://ria.ru/20231009/kavkaz-1901375553.html

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в мире, румыния, ссср, россия, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио)