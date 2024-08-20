https://ria.ru/20240820/amerika-1967268933.html
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов - РИА Новости, 20.08.2024
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов
Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:35
2024-08-20T11:35
2024-08-20T11:35
в мире
сша
чикаго
илон маск
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах Камала Харрис хочет исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но при этом она обещает это сделать только в первый день президентства в случае своей победы, а не прямо сейчас. Маск ответил на пост в социальной сети X, в котором приводятся две цитаты Харрис, где она заявляет о том, что экономика Байдена якобы работает, но при этом обещает все исправить в первый день. "Почему бы не исправить ее прямо сейчас?" - написал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240820/mask-1967238715.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, илон маск, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Илон Маск, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов
Маск предложил Харрис исправить "работающую" экономику Байдена прямо сейчас