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Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов - РИА Новости, 20.08.2024
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11:35 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/amerika-1967268933.html
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов - РИА Новости, 20.08.2024
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов
Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:35
2024-08-20T11:35
в мире
сша
чикаго
илон маск
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах Камала Харрис хочет исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но при этом она обещает это сделать только в первый день президентства в случае своей победы, а не прямо сейчас. Маск ответил на пост в социальной сети X, в котором приводятся две цитаты Харрис, где она заявляет о том, что экономика Байдена якобы работает, но при этом обещает все исправить в первый день. "Почему бы не исправить ее прямо сейчас?" - написал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, чикаго, илон маск, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Илон Маск, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов

Маск предложил Харрис исправить "работающую" экономику Байдена прямо сейчас

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах Камала Харрис хочет исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но при этом она обещает это сделать только в первый день президентства в случае своей победы, а не прямо сейчас.
Маск ответил на пост в социальной сети X, в котором приводятся две цитаты Харрис, где она заявляет о том, что экономика Байдена якобы работает, но при этом обещает все исправить в первый день.
"Почему бы не исправить ее прямо сейчас?" - написал Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Илон Маск заявил, что готов служить, отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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В миреСШАЧикагоИлон МаскКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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