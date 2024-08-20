https://ria.ru/20240820/amerika-1967268933.html

Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов

Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов - РИА Новости, 20.08.2024

Маск предложил Харрис исправить экономику Байдена, не дожидаясь выборов

Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:35

2024-08-20T11:35

2024-08-20T11:35

в мире

сша

чикаго

илон маск

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск недоумевает в соцсети X, почему вице-президент США и кандидат в президенты от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах Камала Харрис хочет исправить якобы "работающую" экономическую политику американского президента Джо Байдена, но при этом она обещает это сделать только в первый день президентства в случае своей победы, а не прямо сейчас. Маск ответил на пост в социальной сети X, в котором приводятся две цитаты Харрис, где она заявляет о том, что экономика Байдена якобы работает, но при этом обещает все исправить в первый день. "Почему бы не исправить ее прямо сейчас?" - написал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, чикаго, илон маск, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024