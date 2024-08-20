https://ria.ru/20240820/alyans--1967424912.html

Альянс в сфере ИИ займется подготовкой Всероссийской школьной сборной по ИИ

Альянс в сфере ИИ займется подготовкой Всероссийской школьной сборной по ИИ - РИА Новости, 20.08.2024

Альянс в сфере ИИ займется подготовкой Всероссийской школьной сборной по ИИ

Альянс в сфере ИИ намерен сформировать Всероссийскую школьную сборную по ИИ для участия в международных конкурсах. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:49

2024-08-20T21:49

2024-08-20T21:49

болгария

китай

сингапур

станислав близнюк

сбербанк россии

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Альянс в сфере ИИ намерен сформировать Всероссийскую школьную сборную по ИИ для участия в международных конкурсах. Это одна из ключевых совместных инициатив Альянса в сфере искусственного интеллекта и Т-Банка, который с сегодняшнего дня официально вступил в Альянс для решения глобальных национальных задач по развитию сферы ИИ и профильного образования. Подготовка Всероссийской школьной сборной по искусственному интеллекту будет способствовать формированию в стране национальных команд для участия в международных соревнованиях по ИИ, созданию кадрового резерва в данной области, а также более эффективному проникновению искусственного интеллекта во все сферы деятельности человека. Привлечь школьников в сферу ИИ – это базовая задача. А тактическая – выстроить большую пирамиду: от школьника – до топ-студента, а в дальнейшем – до специалиста мирового уровня. Что же касается создания Всероссийской школьной сборной по ИИ, то у банка в этом направлении уже есть некоторые результаты. В частности, на базе своего Центрального университета компания подготовила команду школьников, которая в этом году завоевала золото, серебро и заняла первое место по общей сумме баллов на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии, обойдя конкурентов из 39 стран, включая Китай, Сингапур, Японию и США. "Причем, в абсолютном зачете, обыграв даже жюри олимпиады! Это круто! Да, их всего пятеро – пятеро гениальных ребят, одна из них девчонка. Сами они, конечно, не смогут развить искусственный интеллект по всей стране, но это можем сделать мы, находя и готовя таких ребят, активно увлекая их. Мы сейчас говорим про олимпиадные движения – не только международные, но и внутри страны. И тут чем больше основание у пирамиды, тем она выше и тем лучше результат", – отметил председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Вместе с другими участниками Альянса, Т-Банк продолжит создавать свои образовательные треки, готовя и развивая специалистов в области искусственного интеллекта со школьной скамьи. Причем, члены Альянса заранее договорились, что будут вкладывать в молодежь усилия и средства без привязки в будущем только к своей компании. "Это не формат – мы платим, ты работаешь у нас. Нет, эти ребята будут работать на открытом российском рынке. Но нам важно удержать их в России", - заметил Ведяхин. По словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, компания полностью разделяет такой подход к взращиванию кадров. Вместе с тем выстраивать связку между образованием и работодателем тоже очень важно. "Сегодня есть работодатели, которые очень хорошо с этим работают как преподаватели. Они дают пробовать, применить знания на практике. Поэтому так важно как можно быстрее затягивать в это школьников, чтобы они были на "ты" с искусственным интеллектом. А дальше уже выбирали, что им интереснее. Вообще, мы сейчас не только школьников, студентов и преподавателей связываем – мы еще занимаемся проблемами подготовки школьных учителей. Им ведь тоже нужно адаптироваться к новым вызовам и возможностям. И тут важно участие в этой подготовке не только университетских преподавателей, но и действующих сотрудников компаний", - отметил Близнюк. В рамках совместной работы в сфере искусственного интеллекта также запланировано развитие грантового конкурса для школьных учителей "Вклад в поколение". Сейчас за победу в нем банк присуждает грант в размере 150 тысяч рублей и оказывает методическую поддержку учителям. Цель проекта – создать лояльное комьюнити талантливых педагогов для обмена опытом, рабочими материалами, лучшими педагогическими практиками и новыми инициативами. Банк планирует масштабировать и популяризировать конкурс. "Программу грантовой поддержки мы запустили в этом году и около 250 учителей уже выиграли этот грант. В конкурсе приняли участие пять тысяч учителей математики, физики и информатики. И сейчас мы пытаемся вовлечь в это новых участников, в том числе учителей химии и биологии. Надо повышать престижность профессии учителя. Потому что все мы, на самом деле, так или иначе плоды работы того или иного учителя, который сформировал нас и взрастил интерес к тому, чем мы в итоге занимаемся", - подчеркнул глава Т-Банка.

https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html

https://ria.ru/20240605/podsvetka-1950791421.html

https://na.ria.ru/20240813/tyumgu-1965700321.html

https://ria.ru/20240701/vkontakte-1956642227.html

болгария

китай

сингапур

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болгария, китай, сингапур, станислав близнюк, сбербанк россии