https://ria.ru/20240820/alen-1967289998.html
Семья Алена Делона намерена сохранить в тайне подробности похорон актера
Семья Алена Делона намерена сохранить в тайне подробности похорон актера - РИА Новости, 20.08.2024
Семья Алена Делона намерена сохранить в тайне подробности похорон актера
Семья знаменитого французского актера Алена Делона хочет сохранить в тайне подробности похоронной церемонии актера, не распространяя информацию для широкой... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:55
2024-08-20T12:55
2024-08-20T12:55
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ален делон
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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Семья знаменитого французского актера Алена Делона хочет сохранить в тайне подробности похоронной церемонии актера, не распространяя информацию для широкой публики, сообщили РИА Новости в мэрии коммуны Души-Монкорбон, где пройдут похороны. "Как того просит семья, никакая информация о похоронах не будет сообщена. Муниципалитет намерен уважать пожелания семьи господина Делона", - сообщила агентству административный помощник в мэрии Астрид Эчар. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что актера согласно его воле похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции - в поместье, где он жил и где похоронены несколько десятков его собак. Точная дата церемонии неизвестна. Сообщалось, что артист не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Несмотря на это, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Делону. В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
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франция, ален делон
Культура, Франция, Ален Делон
Семья Алена Делона намерена сохранить в тайне подробности похорон актера
Мэрия: семья Алена Делона хочет сохранить в тайне подробности его похорон
ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Семья знаменитого французского актера Алена Делона хочет сохранить в тайне подробности похоронной церемонии актера, не распространяя информацию для широкой публики, сообщили РИА Новости в мэрии коммуны Души-Монкорбон, где пройдут похороны.
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"Как того просит семья, никакая информация о похоронах не будет сообщена. Муниципалитет намерен уважать пожелания семьи господина Делона", - сообщила агентству административный помощник в мэрии Астрид Эчар.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что актера согласно его воле похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции
- в поместье, где он жил и где похоронены несколько десятков его собак. Точная дата церемонии неизвестна. Сообщалось, что артист не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Несмотря на это, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров для всех, кто хочет отдать последнюю дань уважения Делону.
В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.