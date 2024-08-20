https://ria.ru/20240820/alaudinov-1967286809.html

Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов

Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024

Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что среди иностранных... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:44

2024-08-20T12:44

2024-08-20T12:49

курская область

нато

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что среди иностранных наемников ВСУ, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1"."Туда же добавили иностранных наемников огромное количество, насколько они смогли собрать. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

курская область

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курская область, нато, апты алаудинов, россия, вооруженные силы украины