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Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 20.08.2024 (обновлено: 12:49 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/alaudinov-1967286809.html
Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов
Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024
Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что среди иностранных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:44
2024-08-20T12:49
курская область
нато
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что среди иностранных наемников ВСУ, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1"."Туда же добавили иностранных наемников огромное количество, насколько они смогли собрать. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
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курская область, нато, апты алаудинов, россия, вооруженные силы украины
Курская область, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Вооруженные силы Украины
Среди наемников в Курской области есть военные НАТО, заявил Алаудинов

Алаудинов: среди зашедших в Курскую область наемников есть военнослужащие НАТО

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что среди иностранных наемников ВСУ, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО, об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"Туда же добавили иностранных наемников огромное количество, насколько они смогли собрать. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО", - сказал Алаудинов.
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьНАТОАпты АлаудиновРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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