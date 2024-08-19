https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html

В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза

В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза - РИА Новости, 19.08.2024

В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза

Детеныш леопардового полоза родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:27

2024-08-19T09:27

2024-08-19T09:27

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Детеныш леопардового полоза родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства. "В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза. Это один из первых успешных случаев разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что леопардовый полоз — неядовитая змея из семейства ужеобразных. Она обитает в Турции, на юге Италии и Балканах, островах Средиземного и Эгейского морей. В Крыму такие змеи живут на каменистых склонах на высоте до 600 метров над уровнем моря, а также в дубово-буковых лесах. Кроме того, они встречается в открытых сухих долинах с зарослями шиповника и боярышника. "Герпетологи Московского зоопарка допускают возможность разведения леопардового полоза на регулярной основе. В случае необходимости змей, появившихся на свет в зоопарке, можно будет возвращать в природу, на территорию Крыма", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240818/ptenets-1966858471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, италия, балканы, московский зоопарк, общество