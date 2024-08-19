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В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза - РИА Новости, 19.08.2024
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09:27 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html
В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза
В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза - РИА Новости, 19.08.2024
В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза
Детеныш леопардового полоза родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:27
2024-08-19T09:27
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Детеныш леопардового полоза родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства. "В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза. Это один из первых успешных случаев разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что леопардовый полоз — неядовитая змея из семейства ужеобразных. Она обитает в Турции, на юге Италии и Балканах, островах Средиземного и Эгейского морей. В Крыму такие змеи живут на каменистых склонах на высоте до 600 метров над уровнем моря, а также в дубово-буковых лесах. Кроме того, они встречается в открытых сухих долинах с зарослями шиповника и боярышника. "Герпетологи Московского зоопарка допускают возможность разведения леопардового полоза на регулярной основе. В случае необходимости змей, появившихся на свет в зоопарке, можно будет возвращать в природу, на территорию Крыма", - уточняется в сообщении.
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Хорошие новости, Турция, Италия, Балканы, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза

В Московском зоопарке родился детеныш обитающего в Крыму леопардового полоза

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш леопардового полоза, появившийся на свет в Московском зоопарке
Детеныш леопардового полоза, появившийся на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш леопардового полоза, появившийся на свет в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Детеныш леопардового полоза родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства.
«
"В Московском зоопарке появился на свет детеныш леопардового полоза. Это один из первых успешных случаев разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что леопардовый полоз — неядовитая змея из семейства ужеобразных. Она обитает в Турции, на юге Италии и Балканах, островах Средиземного и Эгейского морей. В Крыму такие змеи живут на каменистых склонах на высоте до 600 метров над уровнем моря, а также в дубово-буковых лесах. Кроме того, они встречается в открытых сухих долинах с зарослями шиповника и боярышника.
"Герпетологи Московского зоопарка допускают возможность разведения леопардового полоза на регулярной основе. В случае необходимости змей, появившихся на свет в зоопарке, можно будет возвращать в природу, на территорию Крыма", - уточняется в сообщении.
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Вчера, 10:10
 
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