https://ria.ru/20240819/zhurnalistka-1967184950.html
Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа
Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа - РИА Новости, 19.08.2024
Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа
Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:26
2024-08-19T20:26
2024-08-19T21:32
происшествия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил РИА Новости адвокат Александр Гаранин. "Суд назначил семь лет колонии общего режима и постановил взыскать два миллиона рублей в пользу потерпевших", — сказал он. Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Как сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она не признала и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.
https://ria.ru/20240815/proisshestviya--1966216708.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа
Экс-журналистку РБК Гончарову приговорили к семи годам колонии за убийство мужа
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил РИА Новости адвокат Александр Гаранин.
"Суд назначил семь лет колонии общего режима и постановил взыскать два миллиона рублей в пользу потерпевших", — сказал он.
Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК).
Как сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она не признала и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.