https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне - РИА Новости, 19.08.2024
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:01
2024-08-19T21:01
2024-08-19T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией.По словам главы киевского режима, на эту цель направлены действия ВСУ в курском приграничье."Ты продолжишь посылать всех своих людей на смерть, пока не останется никого?" — спросил Politicalchess."Гори в аду", — проклинал его Charlie."Неудачник!! Ты потерял все ради дешевой рекламы", — заявила Olga Van Loenen."Прекрати все это. Ты лжец. Мой тебе совет — иди и прими горячий душ, побрейся и надень элегантный деловой костюм, а затем сядь и позвони в Кремль, чтобы заключить мирное соглашение. Мир тебе ничего не должен", — посоветовал TruthfulUnicorn."Преступник", — отрезал Skip Solis."Россия окружает оставшихся в Курской области боевиков, которые находятся на незащищенных позициях, нанося по ним удары планирующими бомбами, беспилотниками и боевыми вертолетами. Российские резервы накапливаются в Курской области, их прорывы в Донбассе усиливаются. Истощение ВСУ будет продолжаться безостановочно", — отметил Alan Watson.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html
украина
киев
россия
курская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0976ccd8a6942fe1a849cb5cd270e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Владимир Путин, Валерий Герасимов