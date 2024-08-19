https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html

"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне

"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне - РИА Новости, 19.08.2024

"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне

Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:01

2024-08-19T21:01

2024-08-19T21:01

специальная военная операция на украине

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курская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией.По словам главы киевского режима, на эту цель направлены действия ВСУ в курском приграничье."Ты продолжишь посылать всех своих людей на смерть, пока не останется никого?" — спросил Politicalchess."Гори в аду", — проклинал его Charlie."Неудачник!! Ты потерял все ради дешевой рекламы", — заявила Olga Van Loenen."Прекрати все это. Ты лжец. Мой тебе совет — иди и прими горячий душ, побрейся и надень элегантный деловой костюм, а затем сядь и позвони в Кремль, чтобы заключить мирное соглашение. Мир тебе ничего не должен", — посоветовал TruthfulUnicorn."Преступник", — отрезал Skip Solis."Россия окружает оставшихся в Курской области боевиков, которые находятся на незащищенных позициях, нанося по ним удары планирующими бомбами, беспилотниками и боевыми вертолетами. Российские резервы накапливаются в Курской области, их прорывы в Донбассе усиливаются. Истощение ВСУ будет продолжаться безостановочно", — отметил Alan Watson.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html

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