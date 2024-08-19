Рейтинг@Mail.ru
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне - РИА Новости, 19.08.2024
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:01
2024-08-19T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией.По словам главы киевского режима, на эту цель направлены действия ВСУ в курском приграничье."Ты продолжишь посылать всех своих людей на смерть, пока не останется никого?" — спросил Politicalchess.&quot;Гори в аду&quot;, — проклинал его Charlie."Неудачник!! Ты потерял все ради дешевой рекламы", — заявила Olga Van Loenen."Прекрати все это. Ты лжец. Мой тебе совет — иди и прими горячий душ, побрейся и надень элегантный деловой костюм, а затем сядь и позвони в Кремль, чтобы заключить мирное соглашение. Мир тебе ничего не должен", — посоветовал TruthfulUnicorn."Преступник", — отрезал Skip Solis."Россия окружает оставшихся в Курской области боевиков, которые находятся на незащищенных позициях, нанося по ним удары планирующими бомбами, беспилотниками и боевыми вертолетами. Российские резервы накапливаются в Курской области, их прорывы в Донбассе усиливаются. Истощение ВСУ будет продолжаться безостановочно", — отметил Alan Watson.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html
украина
киев
россия
курская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0976ccd8a6942fe1a849cb5cd270e95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Владимир Путин, Валерий Герасимов

"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о создании "буферной зоны" на границе с Россией.
По словам главы киевского режима, на эту цель направлены действия ВСУ в курском приграничье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Вчера, 17:18
"Ты продолжишь посылать всех своих людей на смерть, пока не останется никого?" — спросил Politicalchess.
«

"Гори в аду", — проклинал его Charlie.

"Неудачник!! Ты потерял все ради дешевой рекламы", — заявила Olga Van Loenen.
"Прекрати все это. Ты лжец. Мой тебе совет — иди и прими горячий душ, побрейся и надень элегантный деловой костюм, а затем сядь и позвони в Кремль, чтобы заключить мирное соглашение. Мир тебе ничего не должен", — посоветовал TruthfulUnicorn.
Сдача в плен подразделения военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
Вчера, 16:39
"Преступник", — отрезал Skip Solis.
«
"Россия окружает оставшихся в Курской области боевиков, которые находятся на незащищенных позициях, нанося по ним удары планирующими бомбами, беспилотниками и боевыми вертолетами. Российские резервы накапливаются в Курской области, их прорывы в Донбассе усиливаются. Истощение ВСУ будет продолжаться безостановочно", — отметил Alan Watson.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Германии заявили о катастрофе для ВСУ на одном из участков фронта
Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала