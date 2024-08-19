https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967121847.html

В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область

В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область

Владимир Зеленский столкнется с позором или катастрофой на фронте после неудачной попытки атаки на Курскую область, предположил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:29

2024-08-19T16:29

2024-08-19T16:29

специальная военная операция на украине

курская область

сша

россия

валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнется с позором или катастрофой на фронте после неудачной попытки атаки на Курскую область, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — отметил он.По словам отставного военного, ВС России прямо сейчас продвигаются в Донбассе, потому что ВСУ продолжаются перебрасывать бригады на Курскую область, которая для них не обладает тактическим и стратегическим значением. В результате украинская армия не может остановить натиск российских войск на ключевых направлениях из-за нехватки резервов, пояснил офицер."Теперь им, вероятно, придется отступить после тяжелых потерь на севере фронта, возможно, в ближайшее время или они потеряют все брошенные туда войска, в то же время ВСУ несут людские потери на востоке и не могут удержать территории — все эти вещи происходят на Украине из-за этого глупого шага в районе Курской области", — резюмировал Дэвис.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html

https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html

курская область

сша

россия

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курская область, сша, россия, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины