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В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967121847.html
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
Владимир Зеленский столкнется с позором или катастрофой на фронте после неудачной попытки атаки на Курскую область, предположил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:29
2024-08-19T16:29
специальная военная операция на украине
курская область
сша
россия
валерий герасимов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнется с позором или катастрофой на фронте после неудачной попытки атаки на Курскую область, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — отметил он.По словам отставного военного, ВС России прямо сейчас продвигаются в Донбассе, потому что ВСУ продолжаются перебрасывать бригады на Курскую область, которая для них не обладает тактическим и стратегическим значением. В результате украинская армия не может остановить натиск российских войск на ключевых направлениях из-за нехватки резервов, пояснил офицер."Теперь им, вероятно, придется отступить после тяжелых потерь на севере фронта, возможно, в ближайшее время или они потеряют все брошенные туда войска, в то же время ВСУ несут людские потери на востоке и не могут удержать территории — все эти вещи происходят на Украине из-за этого глупого шага в районе Курской области", — резюмировал Дэвис.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html
https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html
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курская область, сша, россия, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, США, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область

Дэвис: Зеленского ждет позор или катастрофа после атаки на Курскую область

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнется с позором или катастрофой на фронте после неудачной попытки атаки на Курскую область, предположил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Вопрос в том, будет ли это (нападение на Курскую область) позором для Зеленского в США или это обернется катастрофой", — отметил он.
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По словам отставного военного, ВС России прямо сейчас продвигаются в Донбассе, потому что ВСУ продолжаются перебрасывать бригады на Курскую область, которая для них не обладает тактическим и стратегическим значением. В результате украинская армия не может остановить натиск российских войск на ключевых направлениях из-за нехватки резервов, пояснил офицер.
"Теперь им, вероятно, придется отступить после тяжелых потерь на севере фронта, возможно, в ближайшее время или они потеряют все брошенные туда войска, в то же время ВСУ несут людские потери на востоке и не могут удержать территории — все эти вещи происходят на Украине из-за этого глупого шага в районе Курской области", — резюмировал Дэвис.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСШАРоссияВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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