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Кировским лесничим повысили зарплату - РИА Новости, 19.08.2024
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Кировская область
 
12:06 19.08.2024
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Кировским лесничим повысили зарплату
Кировским лесничим повысили зарплату - РИА Новости, 19.08.2024
Кировским лесничим повысили зарплату
Лесничим в Кировской области повысили зарплату, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:06
2024-08-19T12:06
кировская область
киров
александр соколов
зарплата
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Лесничим в Кировской области повысили зарплату, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом было заявлено на оперативном совещании у губернатора Кировской области Александра Соколова. "Глава региона напомнил о поручении, которое давал ранее, – проработать предложения по увеличению заработной платы работникам лесничеств. Лесная отрасль – значимый сегмент экономики вятского края. В год 650-летия областной столицы – города Кирова – губернатор поставил задачу начать качественную перезагрузку во всех отраслях и сферах жизни региона для достижения их роста и создания условий для работы специалистов", - говорится в сообщении. Как доложил первый заместитель председателя правительства области Михаил Сандалов, с 1 августа повышена заработная плата лесничим и инженерам по охране и защите леса областного учреждения "Кировлесцентр" на 20%, водителям этого учреждения – почти на 30%. "Правильное решение. Лес дает достаточно большие поступления в бюджет. По оценке федеральных коллег, в Кировской области одно из самых эффективных лесных хозяйств с точки зрения использования лесов. И часть средств от этой деятельности должна идти в первую очередь тем людям, которые обеспечивают пожарную безопасность в лесу, следят за его санитарным состоянием, ведут борьбу с черными лесорубами", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
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киров, александр соколов, зарплата
Кировская область, Киров, Александр Соколов, Зарплата

Кировским лесничим повысили зарплату

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Лесничим в Кировской области повысили зарплату, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом было заявлено на оперативном совещании у губернатора Кировской области Александра Соколова.
"Глава региона напомнил о поручении, которое давал ранее, – проработать предложения по увеличению заработной платы работникам лесничеств. Лесная отрасль – значимый сегмент экономики вятского края. В год 650-летия областной столицы – города Кирова – губернатор поставил задачу начать качественную перезагрузку во всех отраслях и сферах жизни региона для достижения их роста и создания условий для работы специалистов", - говорится в сообщении.
Как доложил первый заместитель председателя правительства области Михаил Сандалов, с 1 августа повышена заработная плата лесничим и инженерам по охране и защите леса областного учреждения "Кировлесцентр" на 20%, водителям этого учреждения – почти на 30%.
"Правильное решение. Лес дает достаточно большие поступления в бюджет. По оценке федеральных коллег, в Кировской области одно из самых эффективных лесных хозяйств с точки зрения использования лесов. И часть средств от этой деятельности должна идти в первую очередь тем людям, которые обеспечивают пожарную безопасность в лесу, следят за его санитарным состоянием, ведут борьбу с черными лесорубами", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
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Кировская областьКировАлександр СоколовЗарплата
 
 
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