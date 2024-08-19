https://ria.ru/20240819/zarplata-1967028345.html

Кировским лесничим повысили зарплату

Кировским лесничим повысили зарплату - РИА Новости, 19.08.2024

Кировским лесничим повысили зарплату

Лесничим в Кировской области повысили зарплату, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:06

2024-08-19T12:06

2024-08-19T12:06

кировская область

киров

александр соколов

зарплата

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Лесничим в Кировской области повысили зарплату, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом было заявлено на оперативном совещании у губернатора Кировской области Александра Соколова. "Глава региона напомнил о поручении, которое давал ранее, – проработать предложения по увеличению заработной платы работникам лесничеств. Лесная отрасль – значимый сегмент экономики вятского края. В год 650-летия областной столицы – города Кирова – губернатор поставил задачу начать качественную перезагрузку во всех отраслях и сферах жизни региона для достижения их роста и создания условий для работы специалистов", - говорится в сообщении. Как доложил первый заместитель председателя правительства области Михаил Сандалов, с 1 августа повышена заработная плата лесничим и инженерам по охране и защите леса областного учреждения "Кировлесцентр" на 20%, водителям этого учреждения – почти на 30%. "Правильное решение. Лес дает достаточно большие поступления в бюджет. По оценке федеральных коллег, в Кировской области одно из самых эффективных лесных хозяйств с точки зрения использования лесов. И часть средств от этой деятельности должна идти в первую очередь тем людям, которые обеспечивают пожарную безопасность в лесу, следят за его санитарным состоянием, ведут борьбу с черными лесорубами", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

https://ria.ru/20240815/kirovo-chepetsk-1966408658.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов, зарплата