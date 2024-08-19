https://ria.ru/20240819/zaporozhskaya_oblast-1966972525.html

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2024

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:22

2024-08-19T07:22

2024-08-19T07:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале в понедельник, в районе прозвучало более 300 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240819/naemniki-1966970621.html

запорожская область

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запорожская область, киев, украина, запорожская областная государственная администрация, в мире