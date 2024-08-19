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В ГД внесут законопроект о допотпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов - РИА Новости, 19.08.2024
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00:21 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zakonoproekt-1966955270.html
В ГД внесут законопроект о допотпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов
В ГД внесут законопроект о допотпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов - РИА Новости, 19.08.2024
В ГД внесут законопроект о допотпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T00:21
2024-08-19T00:21
россия
общество
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дополнительном отпуске - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Статью 63 ФЗ … "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" … дополнить частью 4 следующего содержания: Сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, указанных в Федеральном законе "О ветеранах", предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток", - сказано в проекте закона. В настоящее время военнослужащим - ветеранам боевых действий, указанным в законе "О ветеранах", помимо основного отпуска, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Однако, законодательными акторами РФ, определяющими правовой статус сотрудников органов внутренних дел, право сотрудников из числа ветеранов боевых действий на дополнительный отпуск не установлено, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. "Вместе с тем многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. В настоящее время лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции", - отмечается в ней.
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958708743.html
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россия, общество, ярослав нилов, госдума рф
Россия, Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут законопроект о допотпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов

В ГД внесут проект о дополнительном отпуске сотрудникам МВД из числа ветеранов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дополнительном отпуске - 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Статью 63 ФЗ … "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" … дополнить частью 4 следующего содержания: Сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, указанных в Федеральном законе "О ветеранах", предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток", - сказано в проекте закона.
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В настоящее время военнослужащим - ветеранам боевых действий, указанным в законе "О ветеранах", помимо основного отпуска, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Однако, законодательными акторами РФ, определяющими правовой статус сотрудников органов внутренних дел, право сотрудников из числа ветеранов боевых действий на дополнительный отпуск не установлено, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
"Вместе с тем многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. В настоящее время лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции", - отмечается в ней.
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