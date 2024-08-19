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В ГД внесли проект о дополнении закона о пожарной безопасности
В ГД внесли проект о дополнении закона о пожарной безопасности - РИА Новости, 19.08.2024
В ГД внесли проект о дополнении закона о пожарной безопасности
Сенаторы РФ внесли в Госдуму законопроектом, которым предлагается внести в закон о пожарной безопасности понятия об охраняемой ценности и угрозах причинения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:20
2024-08-19T21:20
2024-08-19T21:20
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сенаторы РФ внесли в Госдуму законопроектом, которым предлагается внести в закон о пожарной безопасности понятия об охраняемой ценности и угрозах причинения вреда жизни и здоровью граждан для осуществления пожарного надзора и производства по делам об административных нарушениях, документ доступен в думской электронной базе. "В целях определения указанных понятий в области пожарной безопасности для целей осуществления пожарного надзора, а также производства по делам об административных правонарушениях законопроектом предлагается включить в статью 1 Закона о пожарной безопасности определение следующих понятий в области пожарной безопасности: охраняемые законом ценности, угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Согласно документам, принятие законопроекта обеспечит правовую определенность для применения оснований проведения надзорных мероприятий, включая вопросы согласования их проведения органами прокуратуры. По мнению авторов проекта, практическое применение положений законопроекта должно привести к снижению числа надзорных мероприятий в отношении добросовестных контролируемых лиц, поведение которых не несет угрозы охраняемым законом ценностям, и при этом будет сохранен или повышен уровень защиты охраняемых законом ценностей в области пожарной безопасности. "Реализация предложенных изменений будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение полномочий федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - отмечается в пояснительной записке.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о дополнении закона о пожарной безопасности
В ГД внесли проект о дополнении закона о пожарной безопасности понятиями
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Сенаторы РФ внесли в Госдуму законопроектом, которым предлагается внести в закон о пожарной безопасности понятия об охраняемой ценности и угрозах причинения вреда жизни и здоровью граждан для осуществления пожарного надзора и производства по делам об административных нарушениях, документ
доступен в думской электронной базе.
"В целях определения указанных понятий в области пожарной безопасности для целей осуществления пожарного надзора, а также производства по делам об административных правонарушениях законопроектом предлагается включить в статью 1 Закона о пожарной безопасности определение следующих понятий в области пожарной безопасности: охраняемые законом ценности, угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно документам, принятие законопроекта обеспечит правовую определенность для применения оснований проведения надзорных мероприятий, включая вопросы согласования их проведения органами прокуратуры.
По мнению авторов проекта, практическое применение положений законопроекта должно привести к снижению числа надзорных мероприятий в отношении добросовестных контролируемых лиц, поведение которых не несет угрозы охраняемым законом ценностям, и при этом будет сохранен или повышен уровень защиты охраняемых законом ценностей в области пожарной безопасности.
"Реализация предложенных изменений будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение полномочий федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - отмечается в пояснительной записке.