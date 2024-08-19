Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде
Захарова на слова Пьяньерелли ответила, что РФ пропагандирует борьбу с фашизмом
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заверения итальянского журналиста, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС это инструмент российской пропаганды, пообещала, что Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом.
Ранее журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды.
"Полагая, что именно Россия привлекла внимание к мерзкому информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными. То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма - это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что Россия пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом - всегда.
Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" с двумя характерными буквами. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики.
Ранее ФСБ завела дело на сотрудников телекомпании Симонe Траини и Стефанию Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". подчеркивается в сообщении дипведомства. На минувших выходных телекомпания вернула журналистов в Италию.