https://ria.ru/20240819/zakharova-1967184413.html

Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде

Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде - РИА Новости, 19.08.2024

Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заверения итальянского журналиста, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:20

2024-08-19T20:20

2024-08-19T20:20

россия

италия

суджа

мария захарова

адольф гитлер

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заверения итальянского журналиста, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС это инструмент российской пропаганды, пообещала, что Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Ранее журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды. "Полагая, что именно Россия привлекла внимание к мерзкому информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными. То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма - это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что Россия пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом - всегда. Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" с двумя характерными буквами. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики. Ранее ФСБ завела дело на сотрудников телекомпании Симонe Траини и Стефанию Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". подчеркивается в сообщении дипведомства. На минувших выходных телекомпания вернула журналистов в Италию.

https://ria.ru/20240818/italiya-1966922472.html

https://ria.ru/20240730/natsizm-1962835524.html

россия

италия

суджа

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россия, италия, суджа, мария захарова, адольф гитлер, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)