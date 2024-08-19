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Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zakharova-1967184413.html
Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде
Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде - РИА Новости, 19.08.2024
Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заверения итальянского журналиста, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:20
2024-08-19T20:20
россия
италия
суджа
мария захарова
адольф гитлер
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заверения итальянского журналиста, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС это инструмент российской пропаганды, пообещала, что Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Ранее журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды. "Полагая, что именно Россия привлекла внимание к мерзкому информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными. То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма - это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что Россия пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом - всегда. Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" с двумя характерными буквами. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики. Ранее ФСБ завела дело на сотрудников телекомпании Симонe Траини и Стефанию Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". подчеркивается в сообщении дипведомства. На минувших выходных телекомпания вернула журналистов в Италию.
https://ria.ru/20240818/italiya-1966922472.html
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россия, италия, суджа, мария захарова, адольф гитлер, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Италия, Суджа, Мария Захарова, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста о пропаганде

Захарова на слова Пьяньерелли ответила, что РФ пропагандирует борьбу с фашизмом

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заверения итальянского журналиста, что шумиха в соцсетях из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС это инструмент российской пропаганды, пообещала, что Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом.
Ранее журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды.
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"Полагая, что именно Россия привлекла внимание к мерзкому информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом, нацизмом, расизмом и всеми их производными. То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма - это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что Россия пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом - всегда.
Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" с двумя характерными буквами. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики.
Ранее ФСБ завела дело на сотрудников телекомпании Симонe Траини и Стефанию Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". подчеркивается в сообщении дипведомства. На минувших выходных телекомпания вернула журналистов в Италию.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИталияСуджаМария ЗахароваАдольф ГитлерВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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