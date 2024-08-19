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Яблочный спас в 2024: история и традиции праздника

Яблочный Спас 2024: какого числа, суть, традиции и описание праздника в России

Яблочный спас в 2024: история и традиции праздника

Преображение Господне, или Яблочный Спас, – двунадесятый православный праздник. Какого числа отмечают его в России в 2024 году. Что можно и чего нельзя делать в РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-19T17:42

2024-08-19T17:42

2024-08-20T00:01

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Преображение Господне, или Яблочный Спас, – двунадесятый православный праздник. Какого числа отмечают его в России в 2024 году. Что можно и чего нельзя делать в этот день, какова история торжества, описание традиций – в материале РИА Новости.Яблочный Спас 2024 в РоссииКакого числа начинается и заканчиваетсяЯблочный Спас – народное название церковного праздника Преображения Господня. Он входит в число двунадесятых (12-ти главных православных торжеств). В России его ежегодно отмечают 19 августа.Суть, история и описание православного праздникаО Преображении Господнем подробно рассказывается в Евангелие. Согласно Писанию, однажды Спаситель, желая помолиться, взял с собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Вместе они отправились на гору Фавор."И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были (пророки – Прим.ред.) Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним", – свидетельствует евангелист Лука.В тот момент, когда явившиеся пророки стали исчезать, Петр воскликнул: "Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил".Кущи – это шалаши. Все дело в том, что описываемое событие пришлось на дни иудейского праздника Суккот. По традиции евреи, в память о странствиях своего народа по пустыни, строят за пределами жилищ специальные шатры. В них они едят и ночуют. Такой же навес предложил установить апостол Петр."Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели", – продолжает Лука.Согласно богословскому толкованию, тогда были явлены два естества Иисуса Христа – человеческое и божественное. Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь преобразился "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего".В память об этом событии и был установлен праздник. Четкой даты изначально не было. Она появилась к VII столетию. Приметы и традицииПреображение Господне – праздник весьма торжественный. В этот день духовенство служит в белых облачениях. Этот цвет символизирует "фаворский свет". А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. А затем он их окропляет святой водой.По уставу положено освящать виноград. Для него даже предусмотрена специальная молитва. Дело в том, что виноград занимает особое место: из него делают вино для таинства Евхаристии.Но в Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, на праздник приносят в храм яблоки. Эти фрукты, заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — "На освящение начаток овощей (плодов)".В народе же за прошедшие века сформировалось немало своих традиций, подчас далеких от христианства. В старину на Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были "райские яблоки" душам умерших.Крестьяне также верили, что в этот день из рая прилетает мифическая птица Сирин, грустит и плачет, поливая яблоки мертвой росой. После полудня ее сменяет птица радости Алконост и, смахивая с крыльев уже живую росу, преображает плоды. Поэтому если съесть яблоко до полудня, всю жизнь будешь в печали. А если после — в веселье и радости.Считается, что в Яблочный спас, как и на другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Верующие нередко спрашивают, можно ли в этот день вообще работать. Священники говорят, что строгих запретов нет, особенно если работу не отменить.А вот свадьбы в этот день не принято играть. На двунадесятые праздники, к которым относится и Преображении, в храмах не венчают.Рецепты к яблочному спасуЯблоки невероятно популярны в кулинарии: их едят не только свежими, но и готовят из них множество разных блюд.Яблочная шарлоткаИнгредиенты: 5 куриных яиц; 1 стакан сахара; 1 стакан муки; 3 яблока; сливочное масло (по вкусу).Способ приготовления: Разбить в миску яйца и взбить их до появления пышной пены. Не переставая взбивать яйца, небольшими порциями вмешать в них сахар (до полного растворения). Затем точно так же вмешать муку. Должна получится однородная смесь без комочков, по консистенции похожая на густой соус. Вымыть яблоки, очистить их от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими тонкими дольками. Затем добавить фрукты в тесто. Все тщательно перемешать.Пончики с яблокамиИнгредиенты: 5 яблок сорта "Гренни Смит" средней величины; 2 яйца; 1 стакан муки; сок и цедра 1 лимона; 4 столовые ложки коричневого сахара; щепотка соли; растительное масло (для фритюра).Для крема: 4 столовые ложки сахарной пудры; 1 стручок ванили; 500 миллилитров сливок для взбивания (жирностью более 30 процентов).Способ приготовления: Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, оставив яблоко целым. Нарезать каждое яблоко поперек кружками толщиной около 1 сантиметра и сразу же сбрызнуть лимонным соком. Приготовление теста: отделить желтки от белков; желтки смешать со 150 мл воды до однородности; в другой чистой миске взбить белки с солью до пышной пены; смешать муку с цедрой и сахаром в широкой миске с невысокими краями; влить желтковую смесь, тщательно перемешать; затем аккуратно вмешать белки. Разогреть масло для фритюра до 170 градусов. Каждый яблочный кружок окунуть в тесто, после опустить во фритюр. Держать кружки щипцами или наколоть на вилку с длинной ручкой. Обжаривать, переворачивая, каждую порцию до румяной корочки, примерно 3–4 минуты. Готовые пончики выложить на бумажные полотенца на пару минут. Затем переложить их в жаропрочную форму (предварительно поместив ее в разогретую до 100 градусов духовку). После того, все пончики будут готовы, разрезать стручок ванили вдоль, достать семена и добавить в сливки. Взбить сливки в пену. Не прекращая взбивать, добавить сахарную пудру, чтобы получилась стойкая пена. Подавать пончики на стол со взбитыми сливками.Печеные яблокиИнгредиенты: Яблоки (для этого блюда лучше всего выбирать крупные сладкие плоды, кислые яблоки после запекания станут еще кислее. Количество яблок – в зависимости от числа гостей); 1 столовая ложка муки; 1-2 столовые ложки сахара; щепотка соли; корица (по вкусу); 100-150 граммов любых орехов; небольшой кусок сливочного масла.Способ приготовления: Яблоки тщательно промыть, срезать верхушки (ими можно накрыть фрукты при запекании, как крышечками). Ложкой убрать мякоть и сердцевину яблока. При этом оставить достаточно толстые стенки – чтобы при запекании не повредилась поверхность. Получится своего рода горшочек. Начинка: в миске смешать 1 столовую ложку муки, несколько столовых ложек сахара, добавить щепотку соли и немного корицы. Туда же добавить 100-150 граммов измельченных в блендере орехов. Перемешать. Полученной смесью начинить яблоки, оставив немного места сверху. Затем влить по 1 столовой ложке воды в каждое яблоко, а сверху положить небольшой кусочек сливочного масла. Яблоки уложить в смазанную форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.Польза яблок и советы по их выборуВажность яблок для здоровья велика. В них – огромное количество микроэлементов и полезных веществ, что делает эти фрукты мощным источниками витаминов. Конечно, гораздо большую пользу принесут свежие плоды, не подвергшиеся термической обработке.Яблоки богаты клетчаткой и пектином, что способствует очищению и нормализации работы кишечника. Если нет медицинских противопоказаний (например, язвенной болезни или аллергии на яблочную и салицилловую кислоту), можно съедать по яблоку в день. И вскоре будет заметен положительный эффект.Яблоки малокалорийный продукт. В них почти нет жиров, зато много углеводов. Именно поэтому после пары съеденных яблок чувство голода еще долго не наступит.Кроме того, в яблоках содержится много железа. Поэтому их советуют есть тем, у кого низкий уровень гемоглобина. Считается, чем быстрее темнеет срез плода, тем больше в нем железа.Пектин, который содержится в яблоках, не позволяет лишним жирам всасываться в кровь. В конечном счете это благотворно сказывается на состоянии кровеносных сосудов артериальном давлении.На 80 процентов яблоки состоят из воды, а вот оставшаяся пятая часть — это витамины и микроэлементы. Каждый фрукт содержит четверть ежедневной нормы витамина С.

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Никита Бизин

иерусалим, иисус христос, религиозные праздники, россия