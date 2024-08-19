https://ria.ru/20240819/vyplata-1967177310.html

Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги

Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги - РИА Новости, 19.08.2024

Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для сотрудников правоохранительных органов, проявивших себя на РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:39

2024-08-19T19:39

2024-08-19T19:40

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для сотрудников правоохранительных органов, проявивших себя на службе в исключительных обстоятельствах, сообщает правительство Ямала. "Планируем в ближайшее время запустить новую меру поддержки – те, кто отличился во время несения службы, получат материальное поощрение. Что важно – будем вознаграждать правоохранителей, которые выявят угрозу безопасности, в том числе на Карамовском посту. Например, обнаружат тайник с наркотиками. Вознаграждение составит 100 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, единовременная выплата будет введена с 1 сентября, ежемесячно до 10 полицейских будут отбираться на основании ходатайства в региональном УМВД России и департаменте региональной безопасности округа. Претендовать на поощрение смогут полицейские, проявившие себя на службе в исключительных обстоятельствах, например, спасшие жизнь, здоровье и имущество людей во время пожара или с вынужденным применением оружия. Также премию смогут получить правоохранители, предотвратившие угрозу безопасности округа при несении службы на Карамовском посту - южных воротах Ямала, где завершается установка инспекционно-досмотрового комплекса.

https://ria.ru/20240801/rasselenie-1963367998.html

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дмитрий артюхов, ямал, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)