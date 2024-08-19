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Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги - РИА Новости, 19.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:39 19.08.2024 (обновлено: 19:40 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vyplata-1967177310.html
Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги
Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги - РИА Новости, 19.08.2024
Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для сотрудников правоохранительных органов, проявивших себя на РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:39
2024-08-19T19:40
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для сотрудников правоохранительных органов, проявивших себя на службе в исключительных обстоятельствах, сообщает правительство Ямала. "Планируем в ближайшее время запустить новую меру поддержки – те, кто отличился во время несения службы, получат материальное поощрение. Что важно – будем вознаграждать правоохранителей, которые выявят угрозу безопасности, в том числе на Карамовском посту. Например, обнаружат тайник с наркотиками. Вознаграждение составит 100 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, единовременная выплата будет введена с 1 сентября, ежемесячно до 10 полицейских будут отбираться на основании ходатайства в региональном УМВД России и департаменте региональной безопасности округа. Претендовать на поощрение смогут полицейские, проявившие себя на службе в исключительных обстоятельствах, например, спасшие жизнь, здоровье и имущество людей во время пожара или с вынужденным применением оружия. Также премию смогут получить правоохранители, предотвратившие угрозу безопасности округа при несении службы на Карамовском посту - южных воротах Ямала, где завершается установка инспекционно-досмотрового комплекса.
https://ria.ru/20240801/rasselenie-1963367998.html
https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html
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дмитрий артюхов, ямал, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги

Полицейским Ямала назначат выплату за особые заслуги

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для сотрудников правоохранительных органов, проявивших себя на службе в исключительных обстоятельствах, сообщает правительство Ямала.
"Планируем в ближайшее время запустить новую меру поддержки – те, кто отличился во время несения службы, получат материальное поощрение. Что важно – будем вознаграждать правоохранителей, которые выявят угрозу безопасности, в том числе на Карамовском посту. Например, обнаружат тайник с наркотиками. Вознаграждение составит 100 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
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По данным властей, единовременная выплата будет введена с 1 сентября, ежемесячно до 10 полицейских будут отбираться на основании ходатайства в региональном УМВД России и департаменте региональной безопасности округа.
Претендовать на поощрение смогут полицейские, проявившие себя на службе в исключительных обстоятельствах, например, спасшие жизнь, здоровье и имущество людей во время пожара или с вынужденным применением оружия. Также премию смогут получить правоохранители, предотвратившие угрозу безопасности округа при несении службы на Карамовском посту - южных воротах Ямала, где завершается установка инспекционно-досмотрового комплекса.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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