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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - РИА Новости, 19.08.2024
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:19
2024-08-19T22:19
2024-08-19T22:19
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно", — отметил он.По словам эксперта, Россия продолжает уничтожать ВСУ на своей территории, а у Киева все меньше вариантов для действий."Это невероятная катастрофа для Украины", — заключил Джонсон.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
Джонсон: российские военные раздробили ВСУ на части в Курской области