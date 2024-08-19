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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе

"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - РИА Новости, 19.08.2024

"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе

Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:19

2024-08-19T22:19

2024-08-19T22:19

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно", — отметил он.По словам эксперта, Россия продолжает уничтожать ВСУ на своей территории, а у Киева все меньше вариантов для действий."Это невероятная катастрофа для Украины", — заключил Джонсон.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html

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