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"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе - РИА Новости, 19.08.2024
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе
Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:19
2024-08-19T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно", — отметил он.По словам эксперта, Россия продолжает уничтожать ВСУ на своей территории, а у Киева все меньше вариантов для действий."Это невероятная катастрофа для Украины", — заключил Джонсон.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967160384.html
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в мире, сша, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Киев
"Это катастрофа": стало известно, что случилось с ВСУ на границе

Джонсон: российские военные раздробили ВСУ на части в Курской области

© РИА НовостиШтурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные раздробили украинские силы в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно", — отметил он.
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По словам эксперта, Россия продолжает уничтожать ВСУ на своей территории, а у Киева все меньше вариантов для действий.
«
"Это невероятная катастрофа для Украины", — заключил Джонсон.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Киев
 
 
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