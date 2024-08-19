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ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе

ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.08.2024

ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали село Сигнальное в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:19

2024-08-19T20:19

2024-08-19T20:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали село Сигнальное в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.45 - населенный пункт Сигнальное: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях на данный момент не поступала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2024

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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины