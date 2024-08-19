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ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vsu-1967184272.html
ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе
ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали село Сигнальное в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:19
2024-08-19T20:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали село Сигнальное в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.45 - населенный пункт Сигнальное: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях на данный момент не поступала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали село Сигнальное в ДНР дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали село Сигнальное в ДНР при помощи дрона-камикадзе

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramДрон-камикадзе
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Дрон-камикадзе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали село Сигнальное в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.45 - населенный пункт Сигнальное: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о последствиях на данный момент не поступала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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