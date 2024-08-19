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Морпех рассказал об уничтожении колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:35 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vsu-1967173131.html
Морпех рассказал об уничтожении колонны ВСУ в Курской области
Морпех рассказал об уничтожении колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Морпех рассказал об уничтожении колонны ВСУ в Курской области
Российские морпехи уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой, рассказал РИА Новости морпех 810-й... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:35
2024-08-19T19:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 авг – РИА Новости. Российские морпехи уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой, рассказал РИА Новости морпех 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным "Балу". "Получилось так, что просто они не вывезли огневое воздействие в количестве всего лишь двух отделений, это 13 человек, когда их заезжала рота. Сначала у них заехало семь единиц. После они решили с левого фланга у нас зайти еще в четыре единицы, но у них не получилось. Мы их, как говорится, подпустили ближе, чтобы они почувствовали себя увереннее. Они заезжали спокойно, и потом мы просто выскочили на них, как говорится", - рассказал морпех. По его словам, прорвавшиеся в Курскую область украинские подразделения проявили себя слабо в ближнем бою. "В ближнем бою они очень слабы. Они теряются. Когда на них идет огневое воздействие с двух флангов, они не понимают, куда стрелять, куда бежать, а артиллерию навести они не могут. А на себя, конечно, у них "кишка тонка" вызвать огонь. Вот и все", - добавил "Балу". Как отметил собеседник агентства, такой разгром противника положительно влияет на боевой дух солдат. Фактически, добавил он, морпехи уже остановили ВСУ на этом участке Курской области. "Когда люди меня поняли, что они их просто громят в пух и прах, психологически это на них оказывает очень большое воздействие (в лучшую сторону - ред.). Они взяли этот стимул, почувствовали уверенность в себе. Мы их просто-напросто уже остановили на данном рубеже и выгоняем их обратно к себе домой", - подытожил "Балу". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ККак сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/diversanty-1967020745.html
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
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курская область
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Уничтоженная бронетехника ВСУ в Курской области
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота рассказали РИА Новости, как вступили в бой с украинскими военными в Курской области, и показали уничтоженную бронетехнику ВСУ. По словам российских военных, прорвавшиеся в Курскую область украинские подразделения проявили себя слабо в ближнем бою - их морпехи одолели в меньшинстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Морпех рассказал об уничтожении колонны ВСУ в Курской области

Морпех рассказал об уничтожении колонны ВСУ при численном меньшинстве

Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 авг – РИА Новости. Российские морпехи уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой, рассказал РИА Новости морпех 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным "Балу".
"Получилось так, что просто они не вывезли огневое воздействие в количестве всего лишь двух отделений, это 13 человек, когда их заезжала рота. Сначала у них заехало семь единиц. После они решили с левого фланга у нас зайти еще в четыре единицы, но у них не получилось. Мы их, как говорится, подпустили ближе, чтобы они почувствовали себя увереннее. Они заезжали спокойно, и потом мы просто выскочили на них, как говорится", - рассказал морпех.
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По его словам, прорвавшиеся в Курскую область украинские подразделения проявили себя слабо в ближнем бою.
"В ближнем бою они очень слабы. Они теряются. Когда на них идет огневое воздействие с двух флангов, они не понимают, куда стрелять, куда бежать, а артиллерию навести они не могут. А на себя, конечно, у них "кишка тонка" вызвать огонь. Вот и все", - добавил "Балу".
Как отметил собеседник агентства, такой разгром противника положительно влияет на боевой дух солдат. Фактически, добавил он, морпехи уже остановили ВСУ на этом участке Курской области.
"Когда люди меня поняли, что они их просто громят в пух и прах, психологически это на них оказывает очень большое воздействие (в лучшую сторону - ред.). Они взяли этот стимул, почувствовали уверенность в себе. Мы их просто-напросто уже остановили на данном рубеже и выгоняем их обратно к себе домой", - подытожил "Балу".
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ККак сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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