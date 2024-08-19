https://ria.ru/20240819/vsu-1967114447.html

В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область

В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:14

2024-08-19T16:14

2024-08-19T16:24

в мире

курская область

россия

сша

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Продвижение ВСУ в Курской области остановлено российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — сказал он.Джонсон также отметил, что у ВСУ остается все меньше вариантов, что становится катастрофой для Киева, несмотря на утверждения Запада в том, что по России "нанесли сильный удар".ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.На прошлой неделе командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены, а большая часть личного состава противника уничтожена.

https://ria.ru/20240819/vsu-1967039646.html

https://ria.ru/20240819/ukraina-1967007545.html

курская область

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в мире, курская область, россия, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), апты алаудинов