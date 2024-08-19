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В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:14
2024-08-19T16:14
2024-08-19T16:24
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вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Продвижение ВСУ в Курской области остановлено российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — сказал он.Джонсон также отметил, что у ВСУ остается все меньше вариантов, что становится катастрофой для Киева, несмотря на утверждения Запада в том, что по России "нанесли сильный удар".ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.На прошлой неделе командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены, а большая часть личного состава противника уничтожена.
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в мире, курская область, россия, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), апты алаудинов
В мире, Курская область, Россия, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Апты Алаудинов
В США сделали новое заявление об атаке ВСУ на Курскую область
Джонсон: ВС РФ заблокировали продвижение ВСУ в Курской области
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Продвижение ВСУ в Курской области остановлено российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
"Они разделили украинские ударные силы на разные группы, чтобы те не могли координировать действия, усиливать друг друга и действовать согласованно", — сказал он.
Джонсон также отметил, что у ВСУ остается все меньше вариантов, что становится катастрофой для Киева, несмотря на утверждения Запада в том, что по России "нанесли сильный удар".
ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
На прошлой неделе командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены, а большая часть личного состава противника уничтожена.