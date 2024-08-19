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СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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12:38 19.08.2024 (обновлено: 12:42 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vsu-1967039646.html
СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область
СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область
ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Покровском направлении и одновременно действовать внутри Курской области, что вызывает недовольство внутри РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:38
2024-08-19T12:42
в мире
курская область
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Покровском направлении и одновременно действовать внутри Курской области, что вызывает недовольство внутри армии, пишет The Guardian.Отмечается, что, хотя часть украинских солдат и довольны атакой на Курскую область, есть и те, кто сомневаются в ее целесообразности. Так, один из них признался, что эта операция отвлекает силы ВСУ, так необходимые на другом участке фронта, и посчитал, что украинской армии стоит защищать то, что она имеет."Спустя две недели после неожиданного вторжения на территорию России Украина пытается найти баланс между захватом территории по другую сторону границы и ее потерей в центре восточного фронта в центре Донецка", — сообщает издание.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240819/vsu-1966982424.html
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967007545.html
курская область
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украина
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область

The Guardian: ВСУ разрывается между фронтами в Курской области и в ДНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Покровском направлении и одновременно действовать внутри Курской области, что вызывает недовольство внутри армии, пишет The Guardian.
Отмечается, что, хотя часть украинских солдат и довольны атакой на Курскую область, есть и те, кто сомневаются в ее целесообразности. Так, один из них признался, что эта операция отвлекает силы ВСУ, так необходимые на другом участке фронта, и посчитал, что украинской армии стоит защищать то, что она имеет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области
09:26
"Спустя две недели после неожиданного вторжения на территорию России Украина пытается найти баланс между захватом территории по другую сторону границы и ее потерей в центре восточного фронта в центре Донецка", — сообщает издание.
ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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В миреКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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