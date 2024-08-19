https://ria.ru/20240819/vsu-1967039646.html

СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область

СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: ВСУ столкнулись с неожиданными последствиями атаки на Курскую область

ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Покровском направлении и одновременно действовать внутри Курской области, что вызывает недовольство внутри РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:38

2024-08-19T12:38

2024-08-19T12:42

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курская область

россия

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Покровском направлении и одновременно действовать внутри Курской области, что вызывает недовольство внутри армии, пишет The Guardian.Отмечается, что, хотя часть украинских солдат и довольны атакой на Курскую область, есть и те, кто сомневаются в ее целесообразности. Так, один из них признался, что эта операция отвлекает силы ВСУ, так необходимые на другом участке фронта, и посчитал, что украинской армии стоит защищать то, что она имеет."Спустя две недели после неожиданного вторжения на территорию России Украина пытается найти баланс между захватом территории по другую сторону границы и ее потерей в центре восточного фронта в центре Донецка", — сообщает издание.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240819/vsu-1966982424.html

https://ria.ru/20240819/ukraina-1967007545.html

курская область

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украина

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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины