https://ria.ru/20240819/vsu-1967014961.html

Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР

Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024

Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР

Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:31

2024-08-19T11:31

2024-08-19T11:34

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александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил боевик украинского штурмового батальона "Айдар"* Станислав Бунятов, его слова приводит Страна.ua."Командиры батальонов не предоставляют (сведения о. — Прим. ред.) настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами", — пожаловался он.Военный осудил командиров, заявив, что у тех "короны на головах", и что их не интересует обстановка на участках фронта, не входящих в их зону ответственности.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР.*Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240806/dnr-1964431493.html

донецкая народная республика

россия

торецк

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в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины