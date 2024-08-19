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Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР
Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:31
2024-08-19T11:31
2024-08-19T11:34
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил боевик украинского штурмового батальона "Айдар"* Станислав Бунятов, его слова приводит Страна.ua."Командиры батальонов не предоставляют (сведения о. — Прим. ред.) настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами", — пожаловался он.Военный осудил командиров, заявив, что у тех "короны на головах", и что их не интересует обстановка на участках фронта, не входящих в их зону ответственности.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР.*Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240806/dnr-1964431493.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Торецк, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР
Боевик "Айдара": командиры ВСУ докладывают недействительную информацию