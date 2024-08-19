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Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
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11:31 19.08.2024 (обновлено: 11:34 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vsu-1967014961.html
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР - РИА Новости, 19.08.2024
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР
Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:31
2024-08-19T11:34
в мире
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россия
торецк
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил боевик украинского штурмового батальона "Айдар"* Станислав Бунятов, его слова приводит Страна.ua."Командиры батальонов не предоставляют (сведения о. — Прим. ред.) настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами", — пожаловался он.Военный осудил командиров, заявив, что у тех "короны на головах", и что их не интересует обстановка на участках фронта, не входящих в их зону ответственности.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР.*Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
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в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Торецк, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинский боевик раскрыл, как ВСУ "помогают" российской армии в ДНР

Боевик "Айдара": командиры ВСУ докладывают недействительную информацию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Дезинформация украинского командования нижестоящими офицерами способствуют успешному наступлению российской армии на Торецком и Покровском направлениях, заявил боевик украинского штурмового батальона "Айдар"* Станислав Бунятов, его слова приводит Страна.ua.
"Командиры батальонов не предоставляют (сведения о. — Прим. ред.) настоящую обстановку даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность. Некоторые боевые порядки дезориентированы. Нет четко слаженных планов работы между бригадами, иногда даже батальонами", — пожаловался он.
Военный осудил командиров, заявив, что у тех "короны на головах", и что их не интересует обстановка на участках фронта, не входящих в их зону ответственности.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР
6 августа, 15:12
*Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияТорецкАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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