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ВСУ обстреляли Херсонскую область 33 раза за сутки, сообщил источник
ВСУ обстреляли Херсонскую область 33 раза за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ обстреляли Херсонскую область 33 раза за сутки, сообщил источник
Украинские войска за сутки нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:10
2024-08-19T10:10
2024-08-19T10:53
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. "Преступный киевский режим продолжил террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов. Под огонь попали восемь населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Алешки, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Херсонскую область 33 раза за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по восьми населенным пунктам левого берега Днепра
ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.
"Преступный киевский режим продолжил террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов. Под огонь попали восемь населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Алешки, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.