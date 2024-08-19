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"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
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10:16 19.08.2024 (обновлено: 10:59 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vsu-1966992120.html
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ
Пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как его подразделение отправили на позиции, занятые российской армией. Его слова приводит Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:16
2024-08-19T10:59
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как его подразделение отправили на позиции, занятые российской армией. Его слова приводит Минобороны."Нас командование послало на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло", — поделился он.Бахмистеров вспомнил, что в зоне было много убитых и раненых, но никто их не забирал.Пленный добавил, что не хотел воевать — его насильно отправили на фронт и буквально послали на смерть.
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html
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Украинский военнопленный о том, как сотрудники ТЦК забрали его прямо из дома
Владимир Бахмистеров пленный военнослужащий ВСУ 110 отдельной механизированной бригады рассказал о том, как его забрали сотрудники ТЦК прямо из дома.
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
"Просили поддержки". Пленный рассказал о предательстве командиров ВСУ

Пленный солдат ВСУ Бахмистеров рассказал об отправке на занятые ВС РФ позиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как его подразделение отправили на позиции, занятые российской армией. Его слова приводит Минобороны.
"Нас командование послало на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло", — поделился он.
Бахмистеров вспомнил, что в зоне было много убитых и раненых, но никто их не забирал.
Пленный добавил, что не хотел воевать — его насильно отправили на фронт и буквально послали на смерть.
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