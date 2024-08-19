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Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа - РИА Новости, 19.08.2024
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10:58 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vstrecha-1967005419.html
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа - РИА Новости, 19.08.2024
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа
Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:58
2024-08-19T10:58
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Двадцать первого августа 2024 г. в Москве состоится 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством председателя правительства РФ М.В. Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна", - говорится в сообщении.
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа

Мишустин встретится с главой правительства КНН Ли Цяном в Москве 21 августа

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Двадцать первого августа 2024 г. в Москве состоится 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством председателя правительства РФ М.В. Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна", - говорится в сообщении.
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