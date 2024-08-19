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Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа

Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа - РИА Новости, 19.08.2024

Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа

Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:58

2024-08-19T10:58

2024-08-19T10:58

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Двадцать первого августа 2024 г. в Москве состоится 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством председателя правительства РФ М.В. Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html

россия

китай

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян