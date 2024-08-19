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Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа - РИА Новости, 19.08.2024
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа
Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:58
2024-08-19T10:58
2024-08-19T10:58
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Встреча глав правительства РФ и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна пройдет в Москве 21 августа, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Двадцать первого августа 2024 г. в Москве состоится 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством председателя правительства РФ М.В. Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян
Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Москве 21 августа
Мишустин встретится с главой правительства КНН Ли Цяном в Москве 21 августа