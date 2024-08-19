Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 19.08.2024 (обновлено: 13:26 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vojska-1967056055.html
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:25
2024-08-19T13:26
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Отражены восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства. По данным военного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. "Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

МО: ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Отражены восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства.
По данным военного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР.
"Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала