https://ria.ru/20240819/vojska-1967056055.html

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2024

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:25

2024-08-19T13:25

2024-08-19T13:26

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Отражены восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства. По данным военного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. "Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность