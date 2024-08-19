https://ria.ru/20240819/vojska-1967056055.html
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:25
2024-08-19T13:25
2024-08-19T13:26
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, потери противника составили более 495 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Отражены восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении министерства. По данным военного ведомства, за сутки нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. "Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Казак", четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
МО: ВСУ потеряли более 495 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки