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ВСУ использовали детей и преподавателей как щит, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024
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23:51 19.08.2024 (обновлено: 02:08 20.08.2024)
https://ria.ru/20240819/voennye-1967205027.html
ВСУ использовали детей и преподавателей как щит, рассказал Алаудинов
ВСУ использовали детей и преподавателей как щит, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ использовали детей и преподавателей как щит, рассказал Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ заняли первый... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-19T23:51
2024-08-20T02:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
апты алаудинов
валерий герасимов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ заняли первый этаж детского дома в Курской области, а детей и преподавателей загнали на второй, чтобы использовать как щит. "Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли", — говорится в публикации в его Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/vsu-1967198307.html
https://ria.ru/20240819/rasstrel-1967204858.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ использовали детей и преподавателей как щит, рассказал Алаудинов

Алаудинов: ВСУ создали живой щит из воспитанников детдома в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ заняли первый этаж детского дома в Курской области, а детей и преподавателей загнали на второй, чтобы использовать как щит.
"Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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