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Итальянский журналист выразил сожаление из-за военных ВСУ с символикой СС

Итальянский журналист выразил сожаление из-за военных ВСУ с символикой СС - РИА Новости, 19.08.2024

Итальянский журналист выразил сожаление из-за военных ВСУ с символикой СС

Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:39

2024-08-19T19:39

2024-08-19T19:39

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РИМ, 19 авг – РИА Новости. Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС, заявил, что "глубоко сожалеет" об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды. "Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир", — написал в понедельник в соцсети Х. Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" с двумя характерными буквами. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики. В новой записи Пьяньерелли сообщает, что "вырос с дедом-партизаном" и воспитан в ценностях итальянской конституции. По его словам, в Италии существует сеть сторонников действий РФ на Украине, связанная с Москвой, которая якобы направляет свои ресурсы на дискредитацию его работы и его коллег. "Они симулируют смятение, но нашли в этом образе весомый аргумент в пользу антиукраинской пропаганды", — сказал журналист, добавивший, что только что завершил 15-ю командировку на Украину. Ранее ФСБ завела дело на сотрудников телекомпании Симонe Траини и Стефанию Баттистини, незаконно пересекших границу РФ и осуществивших видеосъемку в Судже. Итальянские журналисты, согласно заявлению российского МИД, "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима". подчеркивается в сообщении дипведомства. На минувших выходных телекомпания вернула журналистов в Италию.

https://ria.ru/20240720/italiya-1960937526.html

https://ria.ru/20240818/italiya-1966922472.html

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в мире, италия, россия, украина, адольф гитлер, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)