https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html

В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя

В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя - РИА Новости, 19.08.2024

В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя

Детеныши нового для России редкого водяного оленя, которого впервые зафиксировали в Приморье в 2019 году, первый раз в истории наблюдений попали на видео на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:23

2024-08-19T04:23

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Детеныши нового для России редкого водяного оленя, которого впервые зафиксировали в Приморье в 2019 году, первый раз в истории наблюдений попали на видео на территории России, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Выводок самого редкого и маленького оленя нацпарка "Земля леопарда" – водяного оленя – впервые запечатлен на видео: уникальные кадры с "позирующими" оленятами получены туристами. Это первые зарегистрированные рождённые в РФ детеныши водяного оленя, попавшие на видео, и первый в истории наблюдений случай видеофиксации выводка этого животного на территории страны", — говорится в сообщении. По данным ученых, этим детенышам — от 1,5 до 3 месяцев, из чего следует, что рождены они в России. Животные попали на видео на экологическом маршруте на участке национального парка у полуострова Гамова.В нацпарке отмечают, что поведение этих оленей нетипично: обычно детеныши держатся рядом с матерью, а не друг с другом.Ученые добавляют, что вид постепенно осваивается и становится местным и типичным для южного Приморья.Водяной олень впервые был замечен в России в 2019 году в нацпарке "Земля леопарда" в Хасанском округе Приморья. Обнаружение ранее не встречавшихся в России копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция в регионе насчитывает около 300 особей.

https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html

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