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Во Владивостоке выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.08.2024
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16:23 19.08.2024 (обновлено: 17:55 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vladivostok-1967119942.html
Во Владивостоке выпало около трети месячной нормы осадков
Во Владивостоке выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке выпало около трети месячной нормы осадков
Почти треть месячной нормы осадков выпало во Владивостоке - до 63 миллиметров, 45 из них выпало за последние полтора часа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:23
2024-08-19T17:55
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпало во Владивостоке - до 63 миллиметров, 45 из них выпало за последние полтора часа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. В понедельник в соцсетях жители стали делиться кадрами с затопленных улиц во Владивостоке. Сообщалось, что на улицах, расположенных в низине, некоторые автомобили "залило" практически до крыши. Образовались десятибалльные пробки, движение затруднено в центре города, в районе Луговой, проспекте 100-летия и других. Прокуратура Приморья сообщала, что дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, надзорное ведомство контролирует откачку воды. "По последним данным, во Владивостоке выпало 63 миллиметра осадков. Причём до 19 часов (12.00 мск) выпало 18 миллиметров, а за последние полтора часа - 45 миллиметров. При месячной норме 176 миллиметров", - рассказала Коридзе. Позже глава Владивостока Константин Шестаков сообщил в своем Тelegram-канале, что в городе выпало 66 миллиметров осадков. "Это привело к тому, что подтопленными оказались дороги, первые этажи некоторых зданий", - сказал он, добавив, что все службы задействованы в ликвидации последствий непогоды. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае на 19-20 августа из-за ожидающихся сильных дождей. Примгидромет сообщал, что днем 19, ночью и утром 20 августа ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные дожди и сильные ливни, грозы, порывистый ветер.
https://ria.ru/20240812/pavodok-1965592266.html
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происшествия, владивосток, приморский край, константин шестаков, примгидромет, россия, погода
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Константин Шестаков, Примгидромет, Россия, Погода
Во Владивостоке выпало около трети месячной нормы осадков

Почти треть месячной нормы осадков выпало во Владивостоке, дождь продолжает идти

© Фото : соцсетиПоследствия сильных ливней во Владивостоке. 19 августа 2024
Последствия сильных ливней во Владивостоке. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : соцсети
Последствия сильных ливней во Владивостоке. 19 августа 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпало во Владивостоке - до 63 миллиметров, 45 из них выпало за последние полтора часа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
В понедельник в соцсетях жители стали делиться кадрами с затопленных улиц во Владивостоке. Сообщалось, что на улицах, расположенных в низине, некоторые автомобили "залило" практически до крыши. Образовались десятибалльные пробки, движение затруднено в центре города, в районе Луговой, проспекте 100-летия и других. Прокуратура Приморья сообщала, что дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, надзорное ведомство контролирует откачку воды.
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"По последним данным, во Владивостоке выпало 63 миллиметра осадков. Причём до 19 часов (12.00 мск) выпало 18 миллиметров, а за последние полтора часа - 45 миллиметров. При месячной норме 176 миллиметров", - рассказала Коридзе.
Позже глава Владивостока Константин Шестаков сообщил в своем Тelegram-канале, что в городе выпало 66 миллиметров осадков.
"Это привело к тому, что подтопленными оказались дороги, первые этажи некоторых зданий", - сказал он, добавив, что все службы задействованы в ликвидации последствий непогоды.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае на 19-20 августа из-за ожидающихся сильных дождей. Примгидромет сообщал, что днем 19, ночью и утром 20 августа ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные дожди и сильные ливни, грозы, порывистый ветер.
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