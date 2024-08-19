https://ria.ru/20240819/vladivostok-1967097294.html
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света
Энергоавария оставила без света 27 многоквартирных домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:24
2024-08-19T15:24
2024-08-19T15:28
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967097957_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_cee6365e8c6ace3b03f31af77f5e2a27.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергоавария оставила без света 27 многоквартирных домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. В понедельник вечером в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого очевидцы запечатлели вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от неё искры. Сообщалось, что всё произошло в районе Луговой во Владивостоке, после этого пропал свет. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что авария оставила без электричества почти 15 тысяч жителей. "В 20.00 (13.00 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 многоквартирных домов по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская во Владивостоке", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что надзорное ведомство проводит проверку, восстановление электроснабжения поставлено на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967097957_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_bb9f6191daafbc6f1d0efa196407bae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света
Во Владивостоке 27 многоквартирных домов остались без света из-за аварии на ЛЭП
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергоавария оставила без света 27 многоквартирных домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
В понедельник вечером в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого очевидцы запечатлели вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от неё искры. Сообщалось, что всё произошло в районе Луговой во Владивостоке, после этого пропал свет. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что авария оставила без электричества почти 15 тысяч жителей.
"В 20.00 (13.00 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 многоквартирных домов по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская во Владивостоке", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что надзорное ведомство проводит проверку, восстановление электроснабжения поставлено на контроль в прокуратуре.