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Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.08.2024
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15:24 19.08.2024 (обновлено: 15:28 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vladivostok-1967097294.html
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света
Энергоавария оставила без света 27 многоквартирных домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:24
2024-08-19T15:28
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергоавария оставила без света 27 многоквартирных домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. В понедельник вечером в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого очевидцы запечатлели вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от неё искры. Сообщалось, что всё произошло в районе Луговой во Владивостоке, после этого пропал свет. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что авария оставила без электричества почти 15 тысяч жителей. "В 20.00 (13.00 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 многоквартирных домов по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская во Владивостоке", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что надзорное ведомство проводит проверку, восстановление электроснабжения поставлено на контроль в прокуратуре.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке почти 15 тысяч жителей остались без света

Во Владивостоке 27 многоквартирных домов остались без света из-за аварии на ЛЭП

© Кадр видео из соцсетейИскры после вспышки на ЛЭП во Владивостоке
Искры после вспышки на ЛЭП во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Искры после вспышки на ЛЭП во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергоавария оставила без света 27 многоквартирных домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
В понедельник вечером в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого очевидцы запечатлели вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от неё искры. Сообщалось, что всё произошло в районе Луговой во Владивостоке, после этого пропал свет. В оперативных службах РИА Новости уточнили, что авария оставила без электричества почти 15 тысяч жителей.
"В 20.00 (13.00 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 многоквартирных домов по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская во Владивостоке", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что надзорное ведомство проводит проверку, восстановление электроснабжения поставлено на контроль в прокуратуре.
Приморская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
16 августа, 11:41
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
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