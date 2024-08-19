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Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024
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05:32 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vladivostok-1966967314.html
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц
Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:32
2024-08-19T05:32
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. Ранее в понедельник в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская, Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская. "В 12.02 (5.02 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/primore-1966965498.html
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РИА Новости
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц

Энергетики устранили аварию на сетях, обесточившую десять улиц Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке
Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на центр города вечером с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.
Ранее в понедельник в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская, Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили
04:59
"В 12.02 (5.02 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
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