https://ria.ru/20240819/vladivostok-1966967314.html
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц
Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:32
2024-08-19T05:32
2024-08-19T05:32
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. Ранее в понедельник в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская, Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская. "В 12.02 (5.02 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц
Энергетики устранили аварию на сетях, обесточившую десять улиц Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.
Ранее в понедельник в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская, Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская.
"В 12.02 (5.02 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.