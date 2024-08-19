https://ria.ru/20240819/vladivostok-1966967314.html

Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц

Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024

Во Владивостоке устранили аварию на сетях, оставившую без света десять улиц

Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:32

2024-08-19T05:32

2024-08-19T05:32

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. Ранее в понедельник в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская, Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская. "В 12.02 (5.02 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/primore-1966965498.html

владивосток

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток