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Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024
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04:16 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vladivostok-1966964695.html
Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц
Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц
Специалисты устраняют аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах в Первомайском районе... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T04:16
2024-08-19T04:16
владивосток
первомайский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах в Первомайском районе Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. "Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская. Ориентировочное время устранения – 14.18 (7.18 мск)", - говорится в сообщении. Также без света осталась часть потребителей по улицам Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская. Их обещают подключить к 14.55 местного времени (7.55 мск).
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владивосток, первомайский район , происшествия
Владивосток, Первомайский район , Происшествия
Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц

Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, оставившую без света десять улиц

© Fotolia / slavafriendВид Владивостока
Вид Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Fotolia / slavafriend
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах в Первомайском районе Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.
"Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская. Ориентировочное время устранения – 14.18 (7.18 мск)", - говорится в сообщении.
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Также без света осталась часть потребителей по улицам Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская. Их обещают подключить к 14.55 местного времени (7.55 мск).
 
ВладивостокПервомайский районПроисшествия
 
 
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