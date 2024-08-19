https://ria.ru/20240819/vladivostok-1966964695.html

Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц

Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц - РИА Новости, 19.08.2024

Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, обесточившую десять улиц

Специалисты устраняют аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах в Первомайском районе... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:16

2024-08-19T04:16

2024-08-19T04:16

владивосток

первомайский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на сетях, в результате которой без света остались жители и социально значимые объекты на 10 улицах в Первомайском районе Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. "Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинская. Ориентировочное время устранения – 14.18 (7.18 мск)", - говорится в сообщении. Также без света осталась часть потребителей по улицам Борисенко, Монтажная, Новожилова, Феодосийская. Их обещают подключить к 14.55 местного времени (7.55 мск).

https://ria.ru/20240815/lep-1966411265.html

владивосток

первомайский район

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владивосток, первомайский район , происшествия