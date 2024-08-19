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ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024
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14:21 19.08.2024
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ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник
Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:21
2024-08-19T14:21
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС, сообщил РИА Новости источник в ЕК. "Действительно, 19 августа является крайним сроком, указанным еврокомиссаром Илвой Йоханссон. После того, как будет предоставлен ответ, Комиссия оценит соответствие этой схемы и ее потенциальные последствия для обязательств Венгрии по законодательству ЕС", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, получили ли в Брюсселе ответ венгерских властей. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Включение в программу России и Белоруссии, по мнению венгерских экспертов, связано с проектом по расширению АЭС "Пакш", где задействованы тысячи специалистов и рабочих из этих стран. Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истекает в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал представителей посольств стран Балтии, чтобы персонально ознакомить их с содержанием новых иммиграционных правил и прекратить инсинуации со стороны правительств Литвы, Латвии и Эстонии, которые он назвал "детской ложью". Уже после заявлений венгерских властей группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию. Сийярто прокомментировал эту инициативу, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что потенциальное исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из ЕС, и призвал действовать осторожнее. Венгерские власти пока не сообщали, были ли даны Еврокомиссии дополнительные разъяснения, помимо публичных заявлений, и последуют ли ответы на ее вопросы. Ранее критику со стороны Брюсселя вызвали июльские визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В качестве меры наказания из Будапешта в Брюссель было перенесено неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Сийярто назвал этот шаг показателем фрустрации ЕС, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел Орбан.
https://ria.ru/20240810/vengriya-1965323133.html
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, петер сийярто, манфред вебер, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Петер Сийярто, Манфред Вебер, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник

ЕК изучит ответ Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз россиянам 19 августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС, сообщил РИА Новости источник в ЕК.
"Действительно, 19 августа является крайним сроком, указанным еврокомиссаром Илвой Йоханссон. После того, как будет предоставлен ответ, Комиссия оценит соответствие этой схемы и ее потенциальные последствия для обязательств Венгрии по законодательству ЕС", - сказал собеседник агентства.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
10 августа, 03:04
При этом он не уточнил, получили ли в Брюсселе ответ венгерских властей.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Включение в программу России и Белоруссии, по мнению венгерских экспертов, связано с проектом по расширению АЭС "Пакш", где задействованы тысячи специалистов и рабочих из этих стран.
Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза
8 августа, 08:00
Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истекает в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал представителей посольств стран Балтии, чтобы персонально ознакомить их с содержанием новых иммиграционных правил и прекратить инсинуации со стороны правительств Литвы, Латвии и Эстонии, которые он назвал "детской ложью".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
18 августа, 12:05
Уже после заявлений венгерских властей группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию. Сийярто прокомментировал эту инициативу, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что потенциальное исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из ЕС, и призвал действовать осторожнее.
Венгерские власти пока не сообщали, были ли даны Еврокомиссии дополнительные разъяснения, помимо публичных заявлений, и последуют ли ответы на ее вопросы.
Ранее критику со стороны Брюсселя вызвали июльские визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В качестве меры наказания из Будапешта в Брюссель было перенесено неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Сийярто назвал этот шаг показателем фрустрации ЕС, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел Орбан.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз
1 августа, 08:00
 
В миреВенгрияРоссияБелоруссияПетер СийяртоМанфред ВеберВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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