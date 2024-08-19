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ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник

ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024

ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, сообщил источник

Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:21

2024-08-19T14:21

2024-08-19T14:21

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БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС, сообщил РИА Новости источник в ЕК. "Действительно, 19 августа является крайним сроком, указанным еврокомиссаром Илвой Йоханссон. После того, как будет предоставлен ответ, Комиссия оценит соответствие этой схемы и ее потенциальные последствия для обязательств Венгрии по законодательству ЕС", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, получили ли в Брюсселе ответ венгерских властей. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Включение в программу России и Белоруссии, по мнению венгерских экспертов, связано с проектом по расширению АЭС "Пакш", где задействованы тысячи специалистов и рабочих из этих стран. Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истекает в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал представителей посольств стран Балтии, чтобы персонально ознакомить их с содержанием новых иммиграционных правил и прекратить инсинуации со стороны правительств Литвы, Латвии и Эстонии, которые он назвал "детской ложью". Уже после заявлений венгерских властей группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию. Сийярто прокомментировал эту инициативу, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что потенциальное исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из ЕС, и призвал действовать осторожнее. Венгерские власти пока не сообщали, были ли даны Еврокомиссии дополнительные разъяснения, помимо публичных заявлений, и последуют ли ответы на ее вопросы. Ранее критику со стороны Брюсселя вызвали июльские визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В качестве меры наказания из Будапешта в Брюссель было перенесено неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Сийярто назвал этот шаг показателем фрустрации ЕС, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел Орбан.

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https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, россия, белоруссия, петер сийярто, манфред вебер, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европарламент