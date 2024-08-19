https://ria.ru/20240819/vino-1967146624.html

Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента

Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента - РИА Новости, 19.08.2024

Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента

Грузия экспортировала в Россию с января по июль 2024 года 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:40

2024-08-19T17:40

2024-08-19T17:40

грузия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Грузия экспортировала в Россию с января по июль 2024 года 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Национальная служба статистики республики. По данным ведомства, в 2023 году за аналогичный период Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысяч тонн вина на 99 миллионов долларов. Согласно сообщению, за семь месяцев этого года Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на 121,4 миллиона долларов, алкогольных напитков на 85 миллионов долларов, минеральной и пресной воды на 47,9 миллиона долларов и фруктов на 23,5 миллиона долларов. Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.

https://ria.ru/20240716/vino-1960136970.html

https://ria.ru/20240705/rosalkogoltabakkontrol-1957550961.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, россия, в мире