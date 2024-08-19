https://ria.ru/20240819/vino-1967146624.html
Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента
Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента - РИА Новости, 19.08.2024
Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента
Грузия экспортировала в Россию с января по июль 2024 года 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:40
2024-08-19T17:40
2024-08-19T17:40
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ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Грузия экспортировала в Россию с января по июль 2024 года 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Национальная служба статистики республики. По данным ведомства, в 2023 году за аналогичный период Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысяч тонн вина на 99 миллионов долларов. Согласно сообщению, за семь месяцев этого года Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на 121,4 миллиона долларов, алкогольных напитков на 85 миллионов долларов, минеральной и пресной воды на 47,9 миллиона долларов и фруктов на 23,5 миллиона долларов. Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.
https://ria.ru/20240716/vino-1960136970.html
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грузия, россия, в мире
Экспорт вина из Грузии в Россию с января по июль вырос на 22 процента
Экспорт вина из Грузии в РФ в январе-июле 2024 года вырос на 22%
ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Грузия экспортировала в Россию с января по июль 2024 года 44,7 тысячи тонн вина, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Национальная служба статистики республики.
По данным ведомства, в 2023 году за аналогичный период Грузия экспортировала в РФ 36,5 тысяч тонн вина на 99 миллионов долларов.
Согласно сообщению, за семь месяцев этого года Грузия импортировала в РФ натуральных виноградных вин на 121,4 миллиона долларов, алкогольных напитков на 85 миллионов долларов, минеральной и пресной воды на 47,9 миллиона долларов и фруктов на 23,5 миллиона долларов.
Россия является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.