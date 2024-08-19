https://ria.ru/20240819/versii-1967137005.html

В Совфеде высказались о версиях Запада по нападению на Курскую область

В Совфеде высказались о версиях Запада по нападению на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

В Совфеде высказались о версиях Запада по нападению на Курскую область

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что коллективный Запад выдумывает глупые версии о мотивах нападения на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:09

2024-08-19T17:09

2024-08-19T17:09

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

сергей цеков

александр сырский

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что коллективный Запад выдумывает глупые версии о мотивах нападения на Курскую область, приписывая якобы наличие личных мотивов главкома ВСУ Александра Сырского. Ранее британское издание Economist сообщило, что главкома ВСУ Сырского хотели уволить накануне нападения украинских формирований на Курскую область. По информации издания, украинское командование скрывало от военнослужащих план вторжения. "Коллективный Запад пытается отмежеваться от своей причастности к организации нападения на Курскую область, придумывая разные глупые версии и аргументы. Они мастера наводить тень на плетень, как это происходит и с подрывом "Северных потоков", - сказал Цеков РИА Новости. По его мнению, идея вторжения в Курскую область не связана с угрозой снятия Сырского и его личными мотивами. "Уверен, что идея принадлежит тем, кто по-настоящему руководит Украиной за ее пределами, прежде всего, американцам", - сказал сенатор. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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курская область, россия, украина, сергей цеков, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире