https://ria.ru/20240819/vagenknekht-1967108694.html

В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"

В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках" - РИА Новости, 19.08.2024

В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"

Немецкий политик Сара Вагенкнехт подняла вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков", пишет Rheinische Post. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:58

2024-08-19T15:58

2024-08-19T15:58

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт подняла вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков", пишет Rheinische Post.Свое заявление она сделала после появления информации и причастности неких украинцев к диверсии."Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - финансировать украинский государственный бюджет и поставки оружия, пора бы поговорить о компенсации", — сказала она. Вагенкнехт добавила, что с учетом новых данных об атаках на газопроводы, средства на финансирование Украины нужно исключить из федерального бюджета Германии. Немецкие СМИ писали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. В свою очередь, на прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.

https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html

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