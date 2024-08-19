https://ria.ru/20240819/ushakov-1967061840.html
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил изданию Life, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:48
2024-08-19T13:48
2024-08-19T13:48
политика
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курская область
юрий ушаков
life
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил изданию Life, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. "Не уверен, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет", - заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
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политика, россия, сша, курская область, юрий ушаков, life
Политика, Россия, США, Курская область, Юрий Ушаков, Life
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Ушаков не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом