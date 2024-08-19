Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ushakov-1967061840.html
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил изданию Life, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:48
2024-08-19T13:48
политика
россия
сша
курская область
юрий ушаков
life
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил изданию Life, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. "Не уверен, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет", - заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
россия
сша
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4523c4d029f129a3b00f747dbe3c8c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, курская область, юрий ушаков, life
Политика, Россия, США, Курская область, Юрий Ушаков, Life
Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной

Ушаков не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил изданию Life, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области.
«
"Не уверен, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет", - заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине
29 января, 15:06
 
ПолитикаРоссияСШАКурская областьЮрий УшаковLife
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала