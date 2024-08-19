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Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц
Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц - РИА Новости, 19.08.2024
Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц
Дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, прокуратура контролирует откачку воды, сообщает надзорное ведомство Приморья в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:00
2024-08-19T14:00
2024-08-19T14:00
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, прокуратура контролирует откачку воды, сообщает надзорное ведомство Приморья в своем Тelegram-канале. В понедельник в соцсетях жители стали делиться кадрами с затопленных улиц во Владивостоке. Сообщалось, что на улицах, расположенных в низине, некоторые автомобили "залило" практически до крыши. Образовались десятибалльные пробки, движение затруднено в центре города, в районе Луговой, проспекте 100-летия и других. "По состоянию на текущий период на контроле городской прокуратуры остаются мероприятия, подлежащие выполнению МБУ "СГТ" по откачке скопившейся воды в районе площади Луговой, улиц Космонавтов, Пограничной, Авроровской, Иманской, Фирсова, стадиона Строитель и других", - сообщает прокуратура в своём Тelegram-канале.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц
Во Владивостоке подтопило несколько улиц, прокуратура контролирует откачку воды
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости.
Дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, прокуратура контролирует откачку воды, сообщает надзорное ведомство Приморья в своем Тelegram-канале
.
В понедельник в соцсетях жители стали делиться кадрами с затопленных улиц во Владивостоке. Сообщалось, что на улицах, расположенных в низине, некоторые автомобили "залило" практически до крыши. Образовались десятибалльные пробки, движение затруднено в центре города, в районе Луговой, проспекте 100-летия и других.
"По состоянию на текущий период на контроле городской прокуратуры остаются мероприятия, подлежащие выполнению МБУ "СГТ" по откачке скопившейся воды в районе площади Луговой, улиц Космонавтов, Пограничной, Авроровской, Иманской, Фирсова, стадиона Строитель и других", - сообщает прокуратура в своём Тelegram-канале.