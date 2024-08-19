https://ria.ru/20240819/ulitsy-1967062461.html

Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц

Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц - РИА Новости, 19.08.2024

Во Владивостоке дождь подтопил несколько улиц

Дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, прокуратура контролирует откачку воды, сообщает надзорное ведомство Приморья в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:00

2024-08-19T14:00

2024-08-19T14:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, прокуратура контролирует откачку воды, сообщает надзорное ведомство Приморья в своем Тelegram-канале. В понедельник в соцсетях жители стали делиться кадрами с затопленных улиц во Владивостоке. Сообщалось, что на улицах, расположенных в низине, некоторые автомобили "залило" практически до крыши. Образовались десятибалльные пробки, движение затруднено в центре города, в районе Луговой, проспекте 100-летия и других. "По состоянию на текущий период на контроле городской прокуратуры остаются мероприятия, подлежащие выполнению МБУ "СГТ" по откачке скопившейся воды в районе площади Луговой, улиц Космонавтов, Пограничной, Авроровской, Иманской, Фирсова, стадиона Строитель и других", - сообщает прокуратура в своём Тelegram-канале.

https://ria.ru/20240705/podtoplenie-1957543923.html

владивосток

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток