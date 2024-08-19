https://ria.ru/20240819/ukraina-1967198654.html

На Украине признали рекордные расходы на обслуживание госдолга

На Украине признали рекордные расходы на обслуживание госдолга - РИА Новости, 19.08.2024

На Украине признали рекордные расходы на обслуживание госдолга

Расходы Украины на обслуживание госдолга по итогам прошлого года впервые превысили 200 долларов на человека, а в абсолютном выражении приблизились к 8... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:29

2024-08-19T22:29

2024-08-19T22:29

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Расходы Украины на обслуживание госдолга по итогам прошлого года впервые превысили 200 долларов на человека, а в абсолютном выражении приблизились к 8 миллиардам долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ООН и украинской статслужбы. Так, Украина в 2023 году тратила на проценты по своим обязательствам 296,2 доллара на душу населения против 196,5 доллара годом ранее. Это стало максимальным показателем как минимум с 2010 года - более ранних данных в открытом доступе нет. В абсолютном выражении, исходя из оценки ООН численности населения Украины, на выплаты процентов уходило 7,9 миллиарда долларов, хотя годом ранее показатель составлял 5,9 миллиарда долларов. Таким образом, в расчете на одного человека украинская задолженность выросла в 1,5 раза, а в абсолютном выражении - на треть. Такой рост расходов на обслуживание украинского госдолга произошел несмотря на долговые каникулы от стран "Большой семерки" и некоторых частных кредиторов, которые были предоставлены стране еще в 2022 году. Вероятно, что платежи шли в адрес международных организаций и внутренних держателей украинских обязательств. Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам июня этого года составлял 152,2 миллиарда долларов, увеличившись за год почти на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство на 42,2 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Крупнейшими кредиторами Украины являются международные объединения – на них приходится более 44% всех обязательств, или 71,4 миллиарда долларов. Другие страны выделили Украине финансирование на 7,5 миллиарда долларов, или 5% от всего долга. А на еврооблигации, по которым действует мораторий на выплаты, приходится примерно 13% госдолга Украины, что составляет 19,7 миллиарда долларов. Владимир Зеленский ранее подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года, свидетельствует постановление украинского правительства. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" - "выборочный дефолт".

https://ria.ru/20240819/vsu-1967198307.html

https://ria.ru/20240819/rossiya-1967157223.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, оон, в мире