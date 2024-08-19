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На Украине задержали четырех человек за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 19.08.2024
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14:59 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967088706.html
На Украине задержали четырех человек за поджог релейных шкафов
На Украине задержали четырех человек за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 19.08.2024
На Украине задержали четырех человек за поджог релейных шкафов
На Украине задержали четырех человек, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях в Харьковской и Черкасской областях, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:59
2024-08-19T14:59
в мире
черкасская область
украина
служба безопасности украины
украинская железная дорога
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. На Украине задержали четырех человек, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях в Харьковской и Черкасской областях, сообщили в понедельник в СБУ. "Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех (человек – ред.), которые совершали поджоги на объектах "Укрзализныци" ("Украинской железной дороги" - ред.) в Харьковской и Черкасской областях. Среди приоритетных целей были релейные шкафы на железнодорожных магистралях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что поджигатели хотели таким образом сорвать поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. Среди задержанных – дезертир одной из воинских частей в Черкасской области. Всем задержанным вменяется статья "Диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
https://ria.ru/20240816/podzhogi-1966621064.html
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в мире, черкасская область, украина, служба безопасности украины, украинская железная дорога, вооруженные силы украины, харьковская область
В мире, Черкасская область, Украина, Служба безопасности Украины, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
На Украине задержали четырех человек за поджог релейных шкафов

На Украине задержали четырех человек, подозреваемых в поджоге релейных шкафов

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. На Украине задержали четырех человек, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях в Харьковской и Черкасской областях, сообщили в понедельник в СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех (человек – ред.), которые совершали поджоги на объектах "Укрзализныци" ("Украинской железной дороги" - ред.) в Харьковской и Черкасской областях. Среди приоритетных целей были релейные шкафы на железнодорожных магистралях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Утверждается, что поджигатели хотели таким образом сорвать поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. Среди задержанных – дезертир одной из воинских частей в Черкасской области.
Всем задержанным вменяется статья "Диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц". Им грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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В миреЧеркасская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинская железная дорогаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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