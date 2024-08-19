https://ria.ru/20240819/ukraina-1967067837.html

На Украине закупили некачественную одежду для ВСУ на полмиллиона долларов

На Украине закупили некачественную одежду для ВСУ на полмиллиона долларов - РИА Новости, 19.08.2024

На Украине закупили некачественную одежду для ВСУ на полмиллиона долларов

Чиновник созданной украинскими властями облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для украинских военных... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:09

2024-08-19T14:09

2024-08-19T14:13

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Чиновник созданной украинскими властями облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для украинских военных на 511 тысяч долларов, сообщили в понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины. "Сообщили о подозрении директору департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации. По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли выбранные им предприниматели, поставившие некачественную одежду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. В ведомстве отметили, что ущерб государству нанесен на сумму более 21 миллиона гривен (511 тысяч долларов). Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965718166.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины