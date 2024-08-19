https://ria.ru/20240819/ukraina-1967064324.html

На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет

На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет - РИА Новости, 19.08.2024

На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет

Военнообязанные мужчины на Украине для зачисления в вуз должны предоставить военно-учетный документ, сообщил представитель Харьковского областного военкомата... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:57

2024-08-19T13:57

2024-08-19T13:57

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине для зачисления в вуз должны предоставить военно-учетный документ, сообщил представитель Харьковского областного военкомата Любомир Хомицкий украинскому изданию "Страна". "В первую очередь, они (абитуриенты – ред.) должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин от 18 до 60 лет — предоставление военно-учетного документа. Без него человека могут не зачислить. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям", - приводит слова Хомицкого украинское издание "Страна". Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа сообщил, что в стране около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в ВСУ. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины