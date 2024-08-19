Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967064324.html
На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет
На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет - РИА Новости, 19.08.2024
На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет
Военнообязанные мужчины на Украине для зачисления в вуз должны предоставить военно-учетный документ, сообщил представитель Харьковского областного военкомата... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:57
2024-08-19T13:57
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине для зачисления в вуз должны предоставить военно-учетный документ, сообщил представитель Харьковского областного военкомата Любомир Хомицкий украинскому изданию "Страна". "В первую очередь, они (абитуриенты – ред.) должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин от 18 до 60 лет — предоставление военно-учетного документа. Без него человека могут не зачислить. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям", - приводит слова Хомицкого украинское издание "Страна". Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа сообщил, что в стране около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в ВСУ. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c46bca0325cc6c91befa84f87eb0040e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет

Харьковский военкомат: для поступления в вуз нужен военно-учетный документ

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине для зачисления в вуз должны предоставить военно-учетный документ, сообщил представитель Харьковского областного военкомата Любомир Хомицкий украинскому изданию "Страна".
«
"В первую очередь, они (абитуриенты – ред.) должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин от 18 до 60 лет — предоставление военно-учетного документа. Без него человека могут не зачислить. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям", - приводит слова Хомицкого украинское издание "Страна".
Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа сообщил, что в стране около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в ВСУ.
Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Призывники в украинскую армию в одном из пунктов призыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Раде оценили, сколько человек потребуется мобилизовать в том году
6 июня, 14:01
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала