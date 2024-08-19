На Украине мужчины для зачисления в вуз должны предоставить военный билет
Харьковский военкомат: для поступления в вуз нужен военно-учетный документ
© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине для зачисления в вуз должны предоставить военно-учетный документ, сообщил представитель Харьковского областного военкомата Любомир Хомицкий украинскому изданию "Страна".
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"В первую очередь, они (абитуриенты – ред.) должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин от 18 до 60 лет — предоставление военно-учетного документа. Без него человека могут не зачислить. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям", - приводит слова Хомицкого украинское издание "Страна".
Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа сообщил, что в стране около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в ВСУ.
Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.