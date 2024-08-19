https://ria.ru/20240819/ukraina-1967037446.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.08.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:33

2024-08-19T12:33

2024-08-19T12:33

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушную тревогу в указанных регионах объявили практически одновременно – в 12.17 мск. При этом в Сумской области она звучит порядка семи часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф