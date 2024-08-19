https://ria.ru/20240819/ukraina-1966987390.html

В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области

В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области

Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области <...> привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:53

2024-08-19T09:53

2024-08-19T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Потери в элитных войсках ВСУ в Курской области могут сильно сказаться на военной мощи Украины, пишет издание Military Watch Magazine. "Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области <...> привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом", — говорится в публикации. На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html

курская область

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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины