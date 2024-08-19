В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области
MWM: потери среди элиты ВСУ в Курской области могут сильно сказаться на Украине
Оружие на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Потери в элитных войсках ВСУ в Курской области могут сильно сказаться на военной мощи Украины, пишет издание Military Watch Magazine.
"Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области <...> привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом", — говорится в публикации.
На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
"Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области <...> привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом", — говорится в публикации.
На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.