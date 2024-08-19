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Оставившего место службы сахалинца приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 19.08.2024
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03:42 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/uklonist-1966963365.html
Оставившего место службы сахалинца приговорили к восьми годам колонии
Оставившего место службы сахалинца приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 19.08.2024
Оставившего место службы сахалинца приговорили к восьми годам колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил самовольно оставившего место службы военнослужащего к восьми годам колонии, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:42
2024-08-19T03:42
россия
приморский край
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил самовольно оставившего место службы военнослужащего к восьми годам колонии, сообщает пресс-служба инстанции. "За совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 337, частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением воинского звания "старший прапорщик", - отмечается в сообщении. Как установлено в судебном заседании, в условиях специальной военной операции мужчина 6 августа 2022 года без уважительных причин не явился в воинскую часть в Приморском крае. Вместо службы он уехал на Сахалин, в город Корсаков, и явился в военную комендатуру в Южно-Сахалинске только 28 февраля 2024 года. По данным ведомства, мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
https://ria.ru/20240816/prigovor-1966600635.html
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россия, приморский край, сахалин
Россия, Приморский край, Сахалин
Оставившего место службы сахалинца приговорили к восьми годам колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил уклониста к восьми годам колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил самовольно оставившего место службы военнослужащего к восьми годам колонии, сообщает пресс-служба инстанции.
«
"За совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 337, частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением воинского звания "старший прапорщик", - отмечается в сообщении.
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Как установлено в судебном заседании, в условиях специальной военной операции мужчина 6 августа 2022 года без уважительных причин не явился в воинскую часть в Приморском крае. Вместо службы он уехал на Сахалин, в город Корсаков, и явился в военную комендатуру в Южно-Сахалинске только 28 февраля 2024 года.
По данным ведомства, мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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РоссияПриморский крайСахалин
 
 
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