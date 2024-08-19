https://ria.ru/20240819/udmurtija-1967148232.html

В Удмуртии 15 студентов получили по миллиону рублей на стартап

В Удмуртии 15 студентов получили по миллиону рублей на стартап - РИА Новости, 19.08.2024

В Удмуртии 15 студентов получили по миллиону рублей на стартап

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании правительства региона рассказал, что 15 студентов республиканских вузов выиграли по миллиону рублей на РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:46

2024-08-19T17:46

2024-08-19T17:46

удмуртская республика

россия

александр бречалов

сколково

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УФА, 19 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании правительства региона рассказал, что 15 студентов республиканских вузов выиграли по миллиону рублей на развитие своего стартапа, сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии. "Пятнадцать студентов вузов Удмуртии стали победителями V очереди конкурса "Студенческий стартап", который проводится Фондом содействия инновациям и Министерством образования и науки России", - цитирует пресс-служба Бречалова. Он добавил, что каждый из победителей, в том числе 7 студентов Удмуртского Государственного университета, 6 студентов Ижевского Государственного технического университета имени Калашникова и 2 студента Удмуртского Государственного аграрного университета, получит грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию своего бизнес-проекта. "В перспективе для региона это плюс 15 новых IT-компаний и налоги в бюджет. Проекты связаны и с искусственным интеллектом, и с разработками новых приложений и сервисов, например, сервиса диагностики состояния объектов капитального строительства. Кстати, один из победителей – студент УдГУ Михаил Зырянов – получил высокую оценку своего стартапа от экспертов "Сколково". Его программа имитирует физические свойства объектов в виртуальной среде и будет полезна как школьникам и студентам, так и лабораториям, и исследовательским центрам", – отметил Александр Бречалов. Всего обучающимися высших учебных заведений республики на участие в пятой очереди конкурса "Студенческий стартап" было подано 62 заявки. Приём заявок проходил с 28 февраля по 15 апреля по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Заявки студентов отбирали в несколько этапов, включая защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов, рассказали в пресс-службе По данным пресс-службы, конкурс "Студенческий стартап" был запущен в 2022 году в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". В нем могут участвовать студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. В 2024 году на участие в конкурсном отборе поступило более 7,7 тысячи заявок, в том числе 164 – от иностранных студентов российских вузов. Грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей смогли получить 2 тысячи участников из 73 регионов России.

https://ria.ru/20240814/izhevsk-1966236055.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр бречалов, сколково